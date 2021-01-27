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أخبار العالم

إسرائيل تسجل 7,737 إصابة جديدة بـ كورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:29 ص
إسرائيل تسجيل 7,737
إسرائيل تسجيل 7,737 إصابة جديدة بـ كورونا
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سمر صالح
أعلنت الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 13 حالة وفاة، و7,737 إصابة جديدة بـ كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
ونقل موقع "والاه" العبري، صباح اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع الى  617,168 إصابة، والوفيات 4,513 حالة.
 
وبحسب الموقع، قالت الوزارة في بيانها اليومي، إن عدد الإصابات النشطة ارتفع الى 76,708 حالة، منهم 1,787 مريضا بحالة الخطر، و311 على أجهزة التنفس. 
 
وأضافت الوزارة، أن حوالي 2 مليون و700 ألف مواطن إسرائيلي تلقوا حتى جرعات التطعيم ضد كورونا، حتى مساء أمس الثلاثاء.
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