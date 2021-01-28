مرصد الكهرباء: 21 ألفا و450 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس ، بلغت 21 ألفا و450 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.





وتوقع المرصد في نشرته اليومية أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و350 ميجاوات، مقابل 25 ألف ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و260 ميجاوات.





ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الواحدة ظهرا، وقد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.