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فيديوجراف.. مواصفات كيا كرنفال 2021 KIA CARNIVAL الشكل الجديد

السبت 30/يناير/2021 - 12:01 م
كيا كرنفال 2021
كيا كرنفال 2021
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اشرف عطية
وصلت مؤخرا السيارة كيا كرنفال kia carnival 2021 الجديدة كليًا إلى المملكة العربية السعودية والتي تألقت بتصميم عملي أنيق، مع مصابيح أمامية ليد مزدوجة، ومصابيح خلفية ليد، مع كشافات ضباب أمامية، إضافةً إلى فتحة سقف، وأبواب جانبية كهربائية ذكية.

وتتميز كيا كرنفال kia carnival 2021 بمقابض مغطاة بالكروم، ومرايا جانبية بطي كهربائي، كما تتوفر بجنوط قياس 19 انش , وتستهلك 11 لتر وقود لقطع مسافة 100 كيلومتر ويتسع خزان الوقود حتي 72 لترا.

وتتوفر كيا كرنفال kia carnival 2021 بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة مثل مثبت السرعة الذكي، والفرامل الالكترونية مع مانع انحدار، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية وخلفية وستائر هوائية و لمعرفة باقي مواصفات السيارة قم بمشاهدة الفيديو التالي ... 
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