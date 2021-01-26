تعرف على مواصفات وأسعار كيا سبورتاج موديل 2021

واصلت شركة كيا الكورية الجنوبية تألقها عبر نسختها الشهيرة سبورتاج موديل 2021، والتي تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وتعد تلك النسخة واحدة من أكثر الإصدارات تأثيرا في الشارع المصري، نسبة إلى تصميمها العائلي ومقصورتها الداخلية التي تتسم بالرحاب، بالإضافة إلى حزمة من القدرات الفنية، وباقة متطورة من وسائل الأمان والرفاهية.

زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 140 حصانا، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

ومن خلال هذه القدرات الفنية تتمكن سبورتاج من تحقيق قوة تسارع تجعلها تنطلق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 11.1 ثانية، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافة تصل إلى 100 كم.

حصلت السيارة على العديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني الخاص بالفرامل EBD، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط ضوئية.

بينما تمتعت الفئات الأعلى تجهيزا بنظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام HAC الخاص بتجاوز الشواهق والمرتفعات، وبرنامج التوازن عند المنحدرات DBC، وخاصية دعم الفرامل BAS، بالإضافة إلى مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، وفرامل يد كهربائية.

ويبلغ السعر الرسمي لـ كيا سبورتاج موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LX 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 399.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LX CAM 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 409.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LX FO 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 444.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 PLUS LX FO محرك 1600 سي سي بسعر 454.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل HIGHLINE+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 489.900 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل TOPLINE+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 529.900 جنيه.