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سيارات

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور

السبت 23/يناير/2021 - 12:00 م
مواصفات و أسعار سيارة
مواصفات و أسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021
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صبري طلبه
استطاعت علامة نيسان اليابانية أن تجذب عددًا كبيرًا من محبي السيارات خاصةً الشباب، من خلال سيارتها الأيقونية Juke، التى لاقت إعجابًا كبيرًا فى السوق العالمي لما توفره من تصميم أنيق مع مواصفات قياسية فى فئتها، والتى يشبهها البعض أحيانًا بالضفطع بسبب شكل مصابيحها الأمامية.

كشفت شركة نيسان لأول مرة عن جوك من داخل فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات عام 2009، وأنطلقت النسخة التجارية في الأسواق عام 2011، حيث قدمت هذة النسخة بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر، ينتج قوة 115 حصان، يجعلها قادرة على التسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل  إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 11.5 ثانية  بينما بلغت سرعها القصوى مقدار 178 كم/ساعة.

عزز العملاق الياباني نيسان من قدرات النسخة الشبابية جوك، و منحها حزمة مختلفة من التجهيزات باقيًا على التصميم المعهود ولكن بلمسات اضافية اخرى، تختلف من حيث المظهر الخارجي و الأداء الفني للسيارة، و بإطلالة 2021، فزودت بمحرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1000 سي سي "تيربو".

يستطيع أن يولد قوة قدرها 117 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، وبهذه الامكانيات فيمكن لنسيان جوك أن تتسارع من وضع الاستعداد حتى تبلغ سرعة 100 كم، وذلك في غضون 10.4 ثانية.

تحتوي جوك أيضًا على العديد من وسائل السلامة والأمان حيث زودت بمنظومة الوسائد هوائية AIRBAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، ونظام EBD الخاص بتوزيع الفرامل، مع خاصية VDC التي تعمل على التحكم الديناميكي لاداء السيارة، ونظام TPMS الخاص بمراقبة ضغط الهواء.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان جوك موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACCENTA GRADE 2021 محرك  1000 سي سي تيربو بسعر 352.500 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TEKNA GRADE 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 376.500 جنيه.
الفئة الثالثة اوتوماتيك موديل TEKNA PERSO 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 383.500 جنيه.
مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور
مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور
مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور
مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور
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مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور