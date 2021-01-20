سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

نيسان ارمادا 2021 nissan armada والتي تنتمي لطراز السيارات SUV ,g;k معاد تصميمها من نيسان فتأتي بواجهة أمامية وشبك أمامي حديث، ومصابيح أمامية وخلفية جديدة، وغلطاء محرك ورفارف واكصدامات أمامية وخلفية جديدة. طرحت مؤخرا شركة نيسان عملاق صناعة السيارات اليابانية السيارة





حصلت نيسان ارمادا 2021 nissan armada علي لوحة القيادة بنظام ترفيهي قياس 12.3 انش تدعم آبل كاربلاي لاسلكيًا وأندرويد أوتو، والواي فاي بشكل قياسي في جميع الفئات والسيارة معززة أيضا بأجهزة قياس ديجيتال قياس 7 انش، وبها مرآة الرؤية الخلفية الذكية من نيسان.







نيسان ارمادا 2021 nissan armada تأتي بلمسات داكنة على النوافذ وقضبان السقف، وبمحرك V8 سعة 5600 سي سي بقوة 400 حصان وهذا المحرك الضخم متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات ونظام تعليق أمامي وخلفي مستقل و هي معززة بقدرة سحب قصوى تصل إلى 3,825 كيلو جرام.





تم تزويد جميع فئات نيسان ارمادا 2021 nissan armada بدرع السلامة 360 ، والذي يتضمن أنظمة مثل تحذير مغادرة المسار، والتحكم الذكي في السرعة، وفرامل الطوارئ التلقائية مع الكشف عن المُشاة، مع شاشة ذكية تتعرف على إشارات المرور.





سعر نيسان ارمادا 2021 nissan armada



