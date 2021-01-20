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سيارات

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:16 ص
نيسان ارمادا 2021
نيسان ارمادا 2021 nissan armada
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اشرف عطية
طرحت مؤخرا شركة نيسان عملاق صناعة السيارات اليابانية السيارة نيسان ارمادا 2021 nissan armada والتي تنتمي لطراز السيارات SUV ,g;k معاد تصميمها من نيسان فتأتي بواجهة أمامية وشبك أمامي حديث، ومصابيح أمامية وخلفية جديدة، وغلطاء محرك ورفارف واكصدامات أمامية وخلفية جديدة. 

حصلت نيسان ارمادا 2021 nissan armada علي لوحة القيادة بنظام ترفيهي قياس 12.3 انش تدعم آبل كاربلاي لاسلكيًا وأندرويد أوتو، والواي فاي بشكل قياسي في جميع الفئات والسيارة معززة أيضا بأجهزة قياس ديجيتال قياس 7 انش، وبها مرآة الرؤية الخلفية الذكية من نيسان.


نيسان ارمادا 2021 nissan armada تأتي بلمسات داكنة على النوافذ وقضبان السقف، وبمحرك V8 سعة 5600 سي سي بقوة 400 حصان وهذا المحرك الضخم متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات ونظام تعليق أمامي وخلفي مستقل وهي معززة بقدرة سحب قصوى تصل إلى 3,825 كيلو جرام.

تم تزويد جميع فئات نيسان ارمادا 2021 nissan armada بدرع السلامة 360 ، والذي يتضمن أنظمة مثل تحذير مغادرة المسار، والتحكم الذكي في السرعة، وفرامل الطوارئ التلقائية مع الكشف عن المُشاة، مع شاشة ذكية تتعرف على إشارات المرور.

سعر نيسان ارمادا 2021 nissan armada 

تبدأ أسعار نيسان ارمادا 2021 nissan armada  في الولايات المتحدة الأمريكية من 49,895 دولار اي حوالي 784,364 جنيه لفئة الدفع الثنائي حتي 69,295 دولار أي حوالي مليون و 90.000 جنيه لأعلي فئة دفع رباعي. 
سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور
سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور
سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور
سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور
سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور
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