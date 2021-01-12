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سيارات

نيسان ترفع أسعار موديل جوك في مصر .. تعرف على الزيادة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت وكيل شركة نيسان عن أسعار سيارات نيسان جوك موديل 2021 الجديدة ، بعد زيادتها خلال العام الحالى بمقدار 4 الف جنيه لكل فئة من الثلاث فئات ، لتصبح هى الزيادة الاولى للشركة .

وتعتبر السيارة نيسان طراز جوك من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة، وتم طرحها فى السوق المصرى بثلاث فئات وهم  ACCENTA و TEKNA و TEKNA PERSO بالترتيب .

وتستمد السيارة نيسان طراز جوك موديل 2021 قوتها من محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع خاصية إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

وتعتمد السيارة نيسان جوك على منظومة الجر الامامي، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية ، بينما تاتى ابعاد السيارة كالتالى ، الطول 4210 مم و العرض 1.8 متر و الارتفاع 1595 مم و طول قاعدة العجلات 2636 مم و سعة الشنطة الخلفية 422 لتر .

وتاتى السيارة نيسان جوك موديل 2021 بالعديد من مواصفات الامان الاساسية  ، مثل 6 وسائد هوائية، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD ، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية  VDC ، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء .

بالاضافة الى مصابيح ضبابية أمامية LED، ومثبت سرعة  Cruise Control ، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومكييف هواء يدوي، وحساسات خلفية للركن، وزجاج معتم، وشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات

كما تاتى السيارة نيسان جوك بنظام BOSE® PERSONAL® PLUS الصوتى ، و خاصية التعرف على الصوت وتوصيل الهاتف الذكي عبر تطبيقات Apple Car Play، و Android Auto .

كما تتاح للفئات الاعلى خاصية فتح السيارة بدون مفتاح، وعدادات رقمية مقاس 7 بوصة، ومكييف هواء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 19 بوصة، وكراسي من الجلد ، بالاضافة الى صالون داخلي ثنائي الألوان يتسم بالأناقة والجاذبية.

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة نيسان جوك موديل 2021 تاتى كالتالى :

- Acenta موديل 2021 تاتى بسعر 352.500

- Tekna موديل 2021 تاتى بسعر 376,500

- Tekna WLpers pack موديل 2021 تاتى بسعر 383.500

نيسان ترفع أسعار موديل جوك في مصر .. تعرف على الزيادة
نيسان ترفع أسعار موديل جوك في مصر .. تعرف على الزيادة
نيسان ترفع أسعار موديل جوك في مصر .. تعرف على الزيادة
نيسان ترفع أسعار موديل جوك في مصر .. تعرف على الزيادة
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