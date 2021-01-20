نيسان تكشف عن موديلها فرونتير 2022 فبراير القادم

من المعروف أن نيسان فرونتير هي من أقدم السيارات التي يمكن شرائها ، كما أنها لم يعد تصنيعها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن ، لذلك قامت نيسان بالكشف عن موديل فرونتير الجديدة كليا ، والتي ستظهر لأول مرة يوم 4 فبراير المقبل .





ولكن حتى الآن لم تكشف نيسان عن الكثير من التفاصيل الخاصة بالسيارة ، ولكنها أكدت أن السيارة ستحصل على شبك محاط بمصابيح امامية نحيلة نسبيا مع وجود مصابيح ليد نهارية .





بالنسبة لتصميم السيارة من الداخلية يجد السائقون أنها تحتوي على أجهزة قياس تناظرية ، مع نظام ترفيهي جديد ، ومقابض مطاطية مع لمسات معدنية بالإضافة إلى عجلة قيادة جلدية مدفأة .





ولم يتوقف الأمرعلى هذه التغيرات فقط بل ستحصل السيارة فورنتير 2022 على محرك سعة 3.6 لتر يولد قوة 310 حصان و381 نيوتن.متر من عزم الدوران ،ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك بـ9 سرعات ، ونظام دفع على جميع العجلات ،ولكن بشكل اختياري .





ومن المفترض أن يتم الكشف عن البيك اب المعاد تصميمها بجانب نيسان باثفايندر 2022،كما أن الموديل الحالي منها لديه محرك قوته من محرك V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة 284 حصان و351 نيوتن.متر من عزم الدوران.



