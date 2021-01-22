نيسان تغلق مصنعا لها في الفلبين ..اعرف السبب

أكد وزير التجارة الفلبيني رامون لوبيز إن شركة نيسان اليابانية تنوى إغلاق مصنع تجميع السيارات الخاص بها في الفلبين ،كما اكدت التقارير الصادرة عن وزارة التجارة في الفلبين أن نيسان ستوقف تجميع سيارتها ،من طراز الميرا كجزء من خطة الشركة في هذا العام من تحسين فاعلية التشغيل لمصنعها في منطقة جنوب شرق آسيا .
وقال وزير التجارة الفلبيني إن نيسان وقفت عمليات التجميع الخاصة بها في البلاد ، ولكن من المؤسف أن نقول إن هذه التطورات تؤكد الوضع الحرج الذي يحدث في السيارات المحلية ، ويجب أتخاذ إجراءات وقائية لحماية هذا القطاع من الانهيار خلال هذه الفترة
الجدير بالذكر أن نيسان تواجه الآن أزمة كبيرة مؤخرًا، وهي تضخم في موديلاتها بطريقة كبيرة، وبالتالي فإن هذا الموقف وضعها في مأزق مع الطرازات القديمة التي لم تعد قادرة على المنافسة الآن.
وتكافح نيسان منذ فترة خاصة في السوق الأوروبي، وذلك بعد انخفاض مبيعاتها إلى 566.191 سيارة في عام 2017، ووفقًا لما قاله مدير العمليات العالمي في نيسان، "أشواني جوبتا"، إن انخفاض مبيعات نيسان كان بسبب الشركة نفسها.