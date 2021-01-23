بي واي دي F3 موديل 2021 .. المواصفات والأسعار

تنافس شركة بي واي دي الصينية داخل السوق المصري للسيارات بشكل كبير الفترة الاخيرة ، وذلك عبر إصداراتها المختلفة ، التى حققت نسب مبيعات عالية ، ومن اشهر موديلاتها السيارة طراز F3 موديل 2021، والذي ينتمي إلى فئة السيدان العائلية .

تعتمد بي واي دي F3 موديل 2021 على منظومة الدفع الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 108 حصان، و عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة يدوي ذات 5 سرعات.

وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.1 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم.

تأتي بي واي دي F3 موديل 2021 بحزمة من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت، الوسائد الهوائية AIR BAGS للمقاعد الأمامية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، و نظام إيموبليزر لحماية السيارة من السرقة.

تمتعت السيارة بتصميم خارجي انسيابي، و مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED، و شبكات أمامية سوداء، وعجلات رياضية بلغ قياسها 15 بوصة، يتوسطها جنوط معدنية باللون الفضي اللامع.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة بي واي دي F3 فى سوق السيارات المصرى موديل 2021 بسعر 171 ألف جنيه .