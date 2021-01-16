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سيارات

عبد السلام النابلسي أول من توقع جائحة كورونا.. فكيف تحمي نفسك على هذه الطريقة.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 11:07 ص
عبدالسلام النابولسى
عبدالسلام النابولسى
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صبرى طلبه
هل عاش النجم عبد السلام النابلسي، يوما مشابها لوقتنا الحالي وسط كل هذه الاجراءات احترازية لفيروس كورونا؟.

في الحقيقة الإجابة نعم، ولكن السؤال الأغرب هل كان الراحل يتمتع برؤية مستقبلية لما نحن عليه الان ، أم كان يواجه كورونا زمن الأبيض والأسود، وفي كل الأحوال تمتعنا بمشهد طريف و رائع، يأخذنا إلى رحلة عبر الزمن لنشاهد أحد أعظم فنانين السينما المصرية والعربية، وهو يجسد شخصية سائق التاكسي.

وشخصية اليوم لا تقبل البقشيش كما قال، بل يضع نقود بونديرة الأجرة داخل صحن صغير معه دائما ، وعندما استعجب أحد الزبائن من هذا التصرف، قال له هذا السائق .. منعًا لانتشار الأمراض ولكن على الطريقة الخاصة بالنجم الراحل عبد السلام النابلسي.

لم يكتفي بذلك فقط بل قام بتعقيم هذه النقود عن طريق بخاخة صغيرة معه، ثم واصل هذا المشهد بكلمة .. استنى !! وذلك عندما ذهب زبون اخر يريد أن يستقل التاكسي ولكن دون تعقيم، ليجد نفسه أمام بخاخ تعقيم النابلسي. 

تلك المشاهد الكوميدية قد تكون دليل ارشادي قوي و بمثابة نصيحة هامة تركها الجد لأبنائة واحفاده وهي الاهتمام دوما بأساليب التعقيم، و عند تطبيق هذه النصائح في عالم السيارات ومع تداعيات الموجة الثانية لفروس كورونا فلابد أن يقدم لكم موقع "صدى البلد" الاخباري هذه النصائح الهامة .

1- الحفاظ على نظافة السيارة من الداخل والتخلص من الهملات.
2- تنظيف فلتر الهواء و فلتر التكيف جيدا من وقت إلى اخر. 
3- تعقيم المقابض الداخلية والخارجية للسيارة.
4- تنظيف الدواسات جيدا ويفضل تعقيم الاحذية قبل دخول السيارة.
5- الاهتمام بإزالة كافة الأتربة الواقعة بـ"كونسول" السيارة و العناية بنظافة فتحات التكيف.
6- العناية بتعقيم مقود الحركة وقابض الناقل و فرامل اليد.
7- الحفاظ على مسافات الأمان داخل السيارة و ارتداء الكمامات.
8- رش اليدين بالمواد المطهرة لتتمتع بدرجة عالية من الأمان.
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