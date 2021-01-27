سعر ومواصفات كيا سونيت 2021 KIA SONET في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

طرح وكيل سيارات كيا الكورية في المملكة العربية السعودية السيارة كيا سونيت 2021 kia sonet و التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV و تأتي بمحرك MPI سعة 1500 سي سي يولد قوة 115 حصان و عزم دوران 144 نيوتن متر .
محرك كيا سونيت 2021 kia sonet متصل بفتيس IVT و تعمل بنظام الدفع الثنائي و تستهلك لتر بنزين لكل 18 كيلو متر تقطعهم السيارة ويتسع خزان الوقود حتي 45 لتر بنزين .
تعمل كيا سونيت 2021 kia sonet بخاصية البصمة و بها ميزة تشغيل المحرك عن بعد، وتكييف أوتوماتيك في الفئة الأعلى، وشاشة عدادات مقاس 3.5 أو 4.2 بوصة، مع مرايا داخلية تعتيم آلي ، ورف تغطية أمتعة خلفي، كما تأتي بمزايا سلامة مثل مثبت سرعة .
تتميز كيا سونيت 2021 kia sonet بتصميم خارجي أنيق ومميز مع مصابيح أمامية هالوجين وليد حسب الفئة، مع مصابيح خلفية ليد، وفتحة سقف و كشافات ضباب أمامية، ومصابيح نهارية، مع حساسات أمامية وخلفية، ومقابض مغطاة بالكروم .
اسعار كيا سونيت 2021 kia sonet في المملكة العربية السعودية :
كيا سونيت 2021 kia sonet LX B1 بسعر 69,630 ريال اي حوالي 292.000 جنيه مصري
كيا سونيت 2021 kia sonet LX B2 بسعر 76,990 ريال اي حوالي 323.000 جنيه مصري
كيا سونيت 2021 kia sonet EX TWO TONE بسعر 81,590 ريال اي حوالي 342.000 جنيه مصري
كيا سونيت 2021 kia sonet EX L1 بسعر 83,430 ريال اي حوالي 350.000 جنيه مصري