سعر ومواصفات كيا سونيت 2021 KIA SONET في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

محرك كيا سونيت 2021 kia sonet متصل بفتيس IVT و تعمل بنظام الدفع الثنائي و تستهلك لتر بنزين لكل 18 كيلو متر تقطعهم السيارة ويتسع خزان الوقود حتي 45 لتر بنزين .

تعمل كيا سونيت 2021 kia sonet بخاصية البصمة و بها ميزة تشغيل المحرك عن بعد، وتكييف أوتوماتيك في الفئة الأعلى، وشاشة عدادات مقاس 3.5 أو 4.2 بوصة، مع مرايا داخلية تعتيم آلي ، ورف تغطية أمتعة خلفي، كما تأتي بمزايا سلامة مثل مثبت سرعة .