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سيارات

كيا تختبر نيرو 2022 لأول مرة .. صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:18 ص
كيا نيرو 2022 kia
كيا نيرو 2022 kia niro
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اشرف عطية
قامت شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية باختبار سيارتها الجديدة كيا نيرو 2022 kia niro في السويد، وظهرت اثناء الاختبارات في اماكن عامة وسط الأجواء الثلجية، وجاءت بتمويهات كثيفة ورغم هذة التمويهات ظهرت بعض التفاصيل الهامة للسيارة الجديدة , والتي تعتبر أول نموذج للجيل الجديد من سيارات كيا .

وظهرت خلفية كيا نيرو 2022 kia niro الجديدة بتمويهات كثيفة ، ولكن ظهرت المستشعرات الخلفية المختلفة، مع الخطوط العريضة للمصابيح الخلفية الجديدة، والتي ستجلب نكهة مميزة للكروس أوفر الأنيقة لتحصل علي عملاج محبي السيارات غير التقيدية .

لم تقم شركة كيا بالكشف رسميا عن محرك كيا نيرو 2022 kia niro الجديدة، ولكنها سستتاح بمحركين محرك عادي و محرك هايبرد و محرك كهربائي و من المتوقع ان تأتي بشاشة نظام ترفيهي كبيرة . 

تم بناء كيا نيرو 2022 kia niro علي منصة جديدة بقاعدة عجلات أطول قليلًا مقارنة بالجيل الحالي، مع أبواب خلفية أطول، وكذلك السقف سيُصبح أطول، مع تصميم مختلف تمامًا في الجزء الخلفي من الأبواب الخلفية .

التقط المصورين صور لأختبار كيا نيرو 2022 kia niro الجديدة و التي جائت بواجهه امامية مخفية ، سيتم طرح السيارة الجديدة كيا نيرو 2022 kia niro بأنف القرش المحاط بمصابيح أمامية صغيرة ليصبح تصميم جديد و لم تعلن كيا حتي الان عن اسعار سيارتها الجديدة و سنوافيك بالتفاصيل فور صدورها رسميا .

كيا تختبر نيرو 2022 لأول مرة .. صور
كيا تختبر نيرو 2022 لأول مرة .. صور
كيا تختبر نيرو 2022 لأول مرة .. صور
كيا تختبر نيرو 2022 لأول مرة .. صور
كيا تختبر نيرو 2022 لأول مرة .. صور
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