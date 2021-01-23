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سيارات

ارتفاع أسهمها بنسبة 20%.. كيا تكشف حقيقة تصنيعها لسيارة ابل ذاتية القيادة

السبت 23/يناير/2021 - 04:16 ص
كيا تكشف حقيقة تصنيعها
كيا تكشف حقيقة تصنيعها لسيارة ابل
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اشرف عطية
أعلنت شركة كيا KIA الكورية وأحد ازرع شركة هيونداي hundai , يوم الأربعاء الماضي أنها تُفكر جديا في التعاون في مجال السيارات الكهربائية ذاتية القيادة مع العديد من الشركات الأخرى، ولم تكر رسميا تبنيها لمشروع سيارات ابل apple .

و لم تعلق شركة كيا KIA  او هيونداي hundai عن التقرير السابق، ولم تعلق ابل apple ايضا، في حين قالت مجموعة هيونداي في وقت سابق من هذا الشهر بأنها تجري محادثات مبكرة مع آبل apple  .  

هذة التصريحات التي جرت مؤخرا حول هذا الامر ادت إلى ارتفاع أسهم هيونداي hundai  بنسبة 25% في السوق العالمية، ورفضت آبل apple ايضا التعليق بشكل رسمي علي هذا الامر .

وبعد اعلان شركة كيا KIA هذا الامر بشأن التعاون لأنتاج سيارات ذاتية القيادة , ارتفعت أسهمها بنحو 20% في كوريا مما سيؤدي بالطبع لرفع مبيعاتها بشكل كبير . 

وذكرت الصحف المحلية في كوريا مجموعة هيونداي hundai  قررت أن تكون كيا KIA هي المسؤولة عن التعاون المقترح مع آبل apple  لبناء سيارتها الكهربائية الجديدة ذاتية القيادة .

وقد اعلنت وكالة رويترز الاخبارية في ديسمبر الماضي، أن شركة آبل apple تمضي قدمًا في تطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتهدف إلى إنتاج سيارة رُكاب يُمكن أن تتضمن تقنية بطاريات خاصة بها في وقت مبكر من عام 2024 .
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