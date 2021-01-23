ارتفاع أسهمها بنسبة 20%.. كيا تكشف حقيقة تصنيعها لسيارة ابل ذاتية القيادة

و لم تعلق شركة كيا KIA او هيونداي hundai عن التقرير السابق، ولم تعلق ابل apple ايضا ، في حين قالت مجموعة هيونداي في وقت سابق من هذا الشهر بأنها تجري محادثات مبكرة مع آبل apple .





هذة التصريحات التي جرت مؤخرا حول هذا الامر ادت إلى ارتفاع أسهم هيونداي hundai بنسبة 25% في السوق العالمية، ورفضت آبل apple ايضا التعليق بشكل رسمي علي هذا الامر .



