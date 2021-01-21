سعر كيا بيكانتو موديل 2017 في سوق المستعمل

تعد كيا بيكانتو من ألطف السيارات، وموديلات كيا على الإطلاق وتحظى باهتمام كبير جدا في سوق المستعمل ، ويتراوح سعر كيا بيكانتو موديل 2017 ما بين 175 ألفا إلى 181 ألف جنيه.
وفي هذا التقرير نتعرف على مواصفات كيا بيكانتو موديل 2017 ..
من المعروف أن كيا بيكانتو هي الاختيار الامثل للسيدات عند الشراء، وتتمتع السيارة بمحرك سعة 1200 cc، و ينتج قوة مقدارها 87 حصانا عند وصوله لمعدل 6300 لفة/ دقيق، بعزم دوران مقداره 120 نيوتن متر عند وصول المحرك لمعدل 4000 لفة/ دقيقة.
السيارة يوجد بها الكثير من عوامل الامان مثل نظام تعليق مرتفع عن الأرض لمنع الاحتكاك يلائم الطرق غير المستوية في الشوارع المصرية، ومساحات خلفية بسائل تنظيف.
وتتمتع السيارة بخاصية طي المرايات الجانبية مع فتحة سقف كهربية ، مع تجهيزات مثل تكييف هواء يدوي، وزجاج كهرباء أمامي، وطفاية سجائر متحركة وولاعة، وغطاء للشنطة الخلفية، بالإضافة إلى عجلة القيادة متحركة، وإمكانية طى ظهر المقاعد الخلفية، وخاصية ضبط ارتفاع الكرسي الخاص بالسائق وزجاج كهربي للأبواب الخلفية وحامل أكواب.
من المعروف أن كيا بيكانتو هي الاختيار الامثل للسيدات عند الشراء، وتتمتع السيارة بمحرك سعة 1200 cc، و ينتج قوة مقدارها 87 حصانا عند وصوله لمعدل 6300 لفة/ دقيق، بعزم دوران مقداره 120 نيوتن متر عند وصول المحرك لمعدل 4000 لفة/ دقيقة.
السيارة يوجد بها الكثير من عوامل الامان مثل نظام تعليق مرتفع عن الأرض لمنع الاحتكاك يلائم الطرق غير المستوية في الشوارع المصرية، ومساحات خلفية بسائل تنظيف.
وتتمتع السيارة بخاصية طي المرايات الجانبية مع فتحة سقف كهربية ، مع تجهيزات مثل تكييف هواء يدوي، وزجاج كهرباء أمامي، وطفاية سجائر متحركة وولاعة، وغطاء للشنطة الخلفية، بالإضافة إلى عجلة القيادة متحركة، وإمكانية طى ظهر المقاعد الخلفية، وخاصية ضبط ارتفاع الكرسي الخاص بالسائق وزجاج كهربي للأبواب الخلفية وحامل أكواب.