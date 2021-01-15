ننشر سعر سيارة كيا كرنفال في سوق المستعمل

تعد سيارة كيا كارنفال من اكثر السيارات المحببة للعائلات بسبب كبر حجمها كما انها تتمتع بسمعة طبية في سوق المستعمل ويترواح سعر كارنفال في السوق حسب حالتها ويبدأ سعرها من 380 الف جنيه لموديل 2015 .
وجاءت مواصفات كيا كارنفال على النحو التالي :
تم تقديم السيارة بشكل يتميز بالفخامة واتساع المساحة التي تبدو واضحة من خلال النظرة الخارجية والتصميم الخارجي المتوفر من خلال السيارة وتستمد السيارة قوتها من محرك v6 من طراز lambda سعة 3.3 لتر.
و تعمل السيارة بقوة 270 حصان، مع وجود فتيس أوتوماتيك، وتصل السرعة القصوى الى 240 كيلو متر في الساعة الواحدة.
و يوفر محرك الفتيس 6 ناقلات مختلفة كما أن السيارة بها أعلى مستويات الراحة والأمان ،مع توفير أبواب منزلقة تعمل من خلال الكهرباء بمجرد الضغط على زر مرة واحدة.
السيارة بها نظام abs الذي يساعد في توفير ثبات السيارة وعدم انزلاقها خاصة في الطرق التي يتواجد بها امطار غزيرة او تسرب للزيوت.
مع توفير خاصية ebd التي يتم من خلالها توزيع الفرامل بشكل متساوي من خلال جميع أجزاء السيارة ، مع وجود وسائد هوائية للسائق والركاب .
وجاءت مواصفات كيا كارنفال على النحو التالي :
تم تقديم السيارة بشكل يتميز بالفخامة واتساع المساحة التي تبدو واضحة من خلال النظرة الخارجية والتصميم الخارجي المتوفر من خلال السيارة وتستمد السيارة قوتها من محرك v6 من طراز lambda سعة 3.3 لتر.
و تعمل السيارة بقوة 270 حصان، مع وجود فتيس أوتوماتيك، وتصل السرعة القصوى الى 240 كيلو متر في الساعة الواحدة.
و يوفر محرك الفتيس 6 ناقلات مختلفة كما أن السيارة بها أعلى مستويات الراحة والأمان ،مع توفير أبواب منزلقة تعمل من خلال الكهرباء بمجرد الضغط على زر مرة واحدة.
السيارة بها نظام abs الذي يساعد في توفير ثبات السيارة وعدم انزلاقها خاصة في الطرق التي يتواجد بها امطار غزيرة او تسرب للزيوت.
مع توفير خاصية ebd التي يتم من خلالها توزيع الفرامل بشكل متساوي من خلال جميع أجزاء السيارة ، مع وجود وسائد هوائية للسائق والركاب .