كيا سورينتو 2021 تحصد جائزة أفضل SUV في بريطانيا .. صور

كيا سورينتو 2021 kia sorento والتي استحقت هذه الجائزة بفضل

منحت مجلة What Car البريطانية العريقة جائزة أفضل سيارة SUV كبيرة لعام 2021 والتي كانت من نصيبوالتي استحقت هذه الجائزة بفضل تصميمها الحديث و شبكة التهوية والمصابيح التي تشبه النمر .





وصرح وون جونغ رئيس كيا أوروبا قائلا "يشرفنا دائمًا استلام جوائز للسيارات التي ننتجها، خاصة من مجلة راقية ومعروفة مثل What Car ونحن فخورون جدًا بالجيل الرابع من كيا سورينتو 2021 kia sorento وتقنيات الهايبرد الجديدة المتوفرة للمرة الأولى في الـ SUV الرائدة".





تعتمد السيارة كيا سورينتو 2021 kia sorento على محرك GDI بسعة 2500 سي سي رباعي الاسطوانات بقوة 290 حصانا، 422 نيوتن متر من عزم الدوران او محرك سعة 2000 سي سي تربو، ومحرك ديزل CRDI بسعة 2000 سى سى أربع أسطوانات ومحرك هجين سعة 2000 سى سى.







كيا سورينتو 2021

kia sorento

كيا سورينتو 2021

kia sorento

وأقر الحكام بأن السيارةتمتاز بتوفير في الوقود و تأتي بمحركات ديزل وهايبرد مخففة وهايبرد بالقابس، وتشمل مزاياها القياسية في أوروبا تقنية رصد المشاة وراكبي الدراجات والتحذير المبكر من الاصطدام والكاميرا الخلفي والمحدد الذكي للسرعة والمزيد.السيارةمعززة بنظام ترفيهي مع شاشة كبيرة 10.12 بوصة مع عدادات رقمية أكبر 12.3 بوصة مع فرش جلدي بلونين وتوفر إضاءة داخلية بعدة ألوان مع أزرار للتحكم في التكييف والتسخين.