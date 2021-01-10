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سيارات

تخطت الـ 500 ألف .. كيا تعلن عن حجم مبيعاتها في السوق الأمريكية

الأحد 10/يناير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يبدو أن عام 2021 سيشهد العديد من التغييرات بالنسبة لـ كيا، حيث كشفت الشركة عن الشعار الجديد، ونشرت للتو أرقام مبيعاتها في عام 2020 بالولايات المتحدة الامريكية.

وقالت كيا إنها باعت ما يقرب من 586.105 سيارة بسوق الولايات المتحدة، مع انخفاض 615.338 سيارة عام 2019 وعلى الرغم من هذا الإنخفاض إلا أن عمليات التسليم وصلت إلى 3%

ولكن بالطبع كان النمو الطبيعي الكبير هذا سبب واضح، ولكن انهت كيا عام 2020 بقوة، وقامت ببيع 53.764 في حين انها باعت 75.129 سيارة تيلورايد في 2020، وهي الاعلي نموا من حيث المبيعات. 

واللقب الأفضل وصل إلى كيا سيراتو حيث تم بيع 84.997 سيارة ، وتأتي سبورتاج في المركز الثاني بـ84.343 وفي المركز الثالث جاءت تيلورايد أما في المركز الرابع بـ 74,677 سيارة، ثم سول بـ 71,862 سيارة.

ولكن موديلات الأس يو في والميني فان استحوذت على 62 % من مبيعات الشركة الامريكية مقارنة بـ 58% في عام 2019، مع انخفاض شعبية سيارات السيدان وبالتالي انخفاض مبيعاتها أيضًا.
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