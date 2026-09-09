وزير الإعلام الصومالي: مصر تدعمنا في التدريب وبناء القدرات ودحر الإرهاب

قال عبد الفتاح قاسم، وزير الإعلام الصومالي، إن الصومال يخوض قتالًا شرسًا ضد الحركات الراديكالية، إن صح التعبير، خصوصًا الحركات الإرهابية، منذ أن ظهرت في القرن الإفريقي، وفي الصومال تحديدًا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه عندما جاء رئيس الجمهورية الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى الحكم، تبنى ثلاثة مسارات مترابطة؛ منها المواجهة العسكرية، والثاني المواجهة الاقتصادية، من خلال تجفيف منابع التمويل، والنقطة الثالثة هي الأمن الفكري، أي مواجهة الفكر بالفكر.

وتابع: "الصومال نجح في هذه المسارات، لكن في الحقيقة، نحن لا نستغني عن دعم المجتمع الدولي، والمجتمع الإقليمي أيضًا، في دحر هذه الحركات الإرهابية وتطهير الصومال منها عمومًا".

أوضح أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في تحرير مناطق واسعة في جنوب غرب الصومال ووسط الصومال، فهناك آلاف الأميال التي تم تحريرها من هذه الحركات الإرهابية.

بناء القدرات البشرية

وأكد أن هناك دول تدعم الصومال وتقف إلى جانبه، من بينها مصر، عندما يتعلق الأمر بالتدريب، وبناء القدرات البشرية، وكذلك الدعم اللوجستي في دحر هذه الحركات الإرهابية.