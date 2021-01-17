لأول مرة .. كيا تدخل عالم السيارات الكهربائية بـ9 موديلات .. فيديو

تنوي كيا اقتحام عالم السيارات الكهربائية بقوة، كجزء من خطتها بعد تغيير شعارها، وإعادة تسمية الشركة من جديد .



وأكد رئيس العلامة التجارية في كيا أن الحركة البشرية في كيا تساعد على التقدم ، والتحسن ، والتطور باستمرار ، لذلك تركز كيا الآن على إطلاق سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات ، وستقوم كيا بإطلاق 7 سيارات كهربائية جديدة عام 2027 ، وتستند جميع السيارات على منصة E-GMP الجديدة ، وستكون تشكيلة متنوعة من السيارات مثل السيدان والكروس أوفر .



ولم تكشف كيا حتى الآن عن الكثير من تفاصيل السيارات ،ولكنها قالت أن موديل الكروس أوفر سيكون مع ميزة الشحن السريع ، وسيزيد عن 500 كلم للشحنة الكاملة .



وتعمل كيا أيضا على تطوير سيارات مخصصة للاستخدام في أساطير شركات التأجير، والتوصيل ،وسنرى أن هذا السوق سيتم مضاعفة 5 مرات بحلول عام 2030 ، وذلك بسبب النمو المتزايد في مجال التجارة الإلكترونية ، وخدمات مشاركة السيارات.



وعلى الرغم أن كيا لم تقل الكثير عن سياراتها الكهربائية القادمة ، ولكن قامت بتشويق متابعيها عن طريق طرح 3 سيارات سيدان ، 2 كروس أوفر وثلاث أو أربع مركبات تجارية.



