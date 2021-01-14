شاهد .. تصميم تخيلي جديد لـ كيا سبورتاج 2022



قام مصممو السيارات بتصور لشكل السيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage خصوصا بعد نفي شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية وأحد أذرع شركة هيونداي نشرها لأي شكل رسمي للسيارة بدون تمويهات .





وستعتمد كيا سبورتاج 2022 kia sportage على نفس محرك هيونداي توسان hyundai tucson 2022 ، وهو محرك سمارت ستريم سعة 2500 سي سي ومحرك تيربو سعة 1600 سي سي هايبرد قوة 226 حصانا.







تتوفر كيا سبورتاج 2022 kia sportage بنظامي دفع أمامي او دفع رباعي لتنافس بقوة سيارات الكروس اوفر وسيارات الدفع الرباعي ومن الجانب، تبدو السيارة بشكل جريء بفضل خط الحزام المرتفع مما يجعل هذا التصميم جذابا للبعض و قبيحا لمحبي السيارات الاعتيادية .







تتميز السيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بواجهة أمامية أنيقة مع مصابيح أمامية بتصميم جديد ومصابيح ليد نهارية مثل اختها الصغري كيا كيه kia k5 الشرسة الجديدة .







ستأتي كيا سبورتاج 2022 kia sportage بشبك أمامي شرس، كما قام المصمم أيضًا بتضمين شعار كيا الجديد على غطاء المحرك واجتهد المصممون في رسم و تصميم كيا سبورتاج 2022 kia sportage و طرح تصميم تخيلي استنادا الي الصور المموهة بكثافة وطرحوا تصميما تخيليا يُظهر ما ستبدو عليه السيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage الجديدة كليا .