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سيارات

سعر سيارة كيا كارينز 2019 في سوق المستعمل

الخميس 14/يناير/2021 - 08:03 ص
كيا كارينز
كيا كارينز
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أماني نوار
تعد سيارة كيا كارينز إحدى أفضل السيارات العائلية في موديلات "كيا" منذ صدورها، كما أنها لاقت انتشارًا واسعًا وجمعتها الثقة مع العميل في سوق السيارات، ويبدأ سعر كيا كارينز موديل 2019 في سوق المستعمل من 370 ألف جنيه.

تعد السيارة من فئة السيارات العائلية التي تتألق بتقديم قدرة على تحمل 7 راكب، وتتميز من الجهة الأمامية بشبكة أمامية من الكرون ويحدها خط سيلفر من النيكل مع المصابيح المصممة بشكل يتميز بالقوة والفخامة.

تستمد السيارة قوتها بمحرك موتور 4 سلندر 1600 سي سي، كما السيارة تعمل بقوة 135 حصانًا و165 نيوتن في المتر، كما تتمتع بفتيس سهل في التحكم أما السرعة القصوى للسيارة فتصل إلى 190.

بالنسبة إلى وسائل الأمان فهي مزودة بنظام الفرامل الذي يعمل على منع انزلاق السيارة خاصة في الطرق التي بها غزارة أمطار أو تسرب الزيوت، مع توفير خاصية ebd  التي تعمل على توزيع الفرامل بشكل متساوٍ من خلال جميع أجزاء السيارة.

أما مستوى عزل السيارة فهو جيد جدًّا في السيارة سواء في الطرق السريعة أو داخل البلد نفسها، إضافةً إلى أن الكراسي الخلفية واسعة جدًّا، وتحمل الأفراد بشكل مريح مع عدم وجود نفق فتيس، فهذا الأمر أدى إلى تقديم مساحة أكبر.

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