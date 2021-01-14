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سيارات

كيا تكشف عن موهافي 2021 بعد إطلاقها في كوريا ..صور

الخميس 14/يناير/2021 - 04:27 ص
كيا موهافي
كيا موهافي
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أماني نوار
كشفت كيا الستارعن موديل موهافي 2021 في كوريا الجنوبية، وذلك بتقنيات ومزايا جديدة مثل نظام توجيه نصف ذاتي للسير على الطرق السريعة والزحام.

كما حصلت السيارة على تقنية تفادي الاصطدامات في التقاطعات عن طريق فرامل السيارة، بشكل تلقائي من أجل تفادي التصادم بالسيارات الأخرى، إضافةً إلى تقنيات جديدة، وتشمل نظام كروز "كنترول" ذكيًا، وهو مبني على الملاحة من أجل ضبط سرعة السيارة أثناء دخولها وخروجها من الطرق السريعة.

وحصلت كيا موهافي أيضًا على شحن اللاسلكي للهواتف بشكل قياسي لجميع الفئات، وذلك مع مقصورة مميزة، بفضل النوافذ الأمامية الجديدة السميكة.

وتستمد السيارة قوتها من محرك 3.0 لتر تيربو ديزل 6 سلندر ، وقوة 260، وعزم 560 نيوتن متر ، مع خاصية الدفع الرباعي ، وناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات.

يذكر أن كيا أعلنت أنها باعت ما يقرب من 586.105 سيارة بسوق الولايات المتحدة، مع انخفاض 615.338 سيارة عام 2019 وعلى الرغم من هذا الانخفاض إلا أن عمليات التسليم وصلت إلى 3%.

ويعتبر هذا نمو طبيعي انهت كيا عام 2020 بقوة، ثم قامت ببيع 53.764 في حين أنها باعت 75.129 سيارة تيلورايد في 2020، وهي الأعلى نموا من حيث المبيعات في الولايات المتحدة الأمريكية.




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