أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور



طرحت شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية السيارة كيا kia k5 مؤخرا في السعودية، والتي تنتمي لفئة السيارات السيدان المتوسطة بتصميم رياضي ومقصورة فاخرة، وسنسلط الضوء اليوم علي ابرز امكانياتها وأسعارها في المملكة العربية السعودية.





السيارة كيا kia k5 2021 متاحة بمحرك سعة 2000 سي سي 4 أسطوانات بقوة 152 حصان وعزم دوران 192 نيوتن متر، بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات و متاحة أيضًا بمحرك سعة 2500 سي سي 4 أسطوانات بقوة 192 حصان وعزم دوران 246 نيوتن.متر بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.







تأتي كيا kia k5 بأنظمة تفاعلية حديثة والكثير من التقنيات المتطورة وتصميم أكثر جرأة بشبك وجه النمر الأمامي، مع مصابيح رشيقة وغطاء محرك عضلي و سقف مائل لزيادة الطابع الرياضي ليعطيها مظهر الكوبية و بجنوط 18 بوصه .



تتميز مقصورة كيا kia k5 2021 بطابع متطور وتعمل على رفع مستوى تركيز السائق لأقصى درجة، مقصورة كيا kia k5 2021 تشعر السائق بالرياضية بخامات داخلية فخمة .







كيا kia k5 2021 معززة بشاشة نظام معلوماتي ترفيهي تاتش حراري قياس 10.25 بوصه ، وتكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق مع فتحات تهوية خلفية، هذا بالإضافة إلى نظام صوتي فاخر مع 12 سماعة دبل بيز .







يمكنك تشغيل محرك كيا kia k5 2021 عن بعد و بها تقنية تدفئة وتبريد المقاعد الأمامية وعرض البيانات على الزجاج الأمامي ومرايا داخلية تعتيم آلي ونظام تثبيت السرعة ذكي ونظام فرامل إلكتروني مع مانع انحدار ووسائد هوائية جانبية وستائر هوائية جانبية







تبدأ اسعار كيا kia k5 2021 في السعودية من 90,330 ريال اي حوالي 380.000 حنيه مصري حتي 142,655 ريال، أي حوالي 600.000 جنيه لأعلى فئة.