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سيارات

نيرو من كيا أفضل سيارة كهربائية لعام 2020

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت كيا موتورز عملاق سيارات الكورية فوز موديلها الكهربائي نيرو بإحدى جوائز موقع وات كار البريطاني المتخصص في السيارات للعام الحالي.


وأكدت وكالة الأنباء الكورية حصول السيارة على تقييمات جيدة، بفضل قطع مسافة مايقرب من 455 كيلو مترا بالشحنة الواحدة بالإضافة إلى استغلال المساحة والسعر.

وأكدت كيا أن بعد طرحها في يناير 2019 ، شهدت سيارة نيرو الكهربائية العديد من التقييمات والجوائز، وتم اختيارها أيضا عام 2019 كأفضل سيارة كروس أوفر في بريطانيا.
 
وفي عام 2019 استطاعة سيارة نيرو السير من لندن في بريطانيا إلى باريس في فرنسا دون اللجوء إلى شحنها أي مايقرب من 370 كيلو مترا.

أما في ديسمبر الماضي فازت شركة كيا المملوكة لهيونداي بجائزة أفضل صانع للسيارات الكهربائية لعام 2020 خلال حفل توزيع جوائز جرين فليت البريطانية، وهو المهتم بشركات النقل التي تسهم في تقليل الانبعاثات والبيئة النظيفة، وتتطلع دائما إلى إنتاج سيارات كهربائية تحافظ على البيئة مثل كيا وهيونداي وغيرها من السيارات الكهربائية التي استطاعت ان تلقى نجاحا خلال السنوات الماضية.
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