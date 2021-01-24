أشهر موديل في كيا .. سعر سبورتاج 2017 في سوق المستعمل

سيارة كيا سبورتاج من افضل السيارات الـ SUV، متعددة الاستخدامات والعائلية أيضا ، كما أنها من أشهر موديلات كيا في السوق المصرية، وتأتي كيا سبورتاج في سوق المستعمل موديل 2017 بسعر يبدأ من 405 ألف، وفقا لحالة السيارة .



مواصفات كيا سبورتاج



السيارة تتميز بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر مع تيربو يولد قوة 204 حصان، وثالث رباعي الاسطوانات سعة 2.0 لتر مع تيربو يولد قوة 245 حصان.



ويعتبر هذا الموديل هو باكورة الجيل الرابع الذي سعت إليه شركة كيا موتور، أما بالنسبة للمسات الجمالية فالسيارة بها مصابيح أمامية كبيرة ، وذات تصميم مستطيل مسحوب إلي طرفي السيارة ، كما أن تلك المصابيح تعمل بتقنية الـ LED



أما من الجهة الخلفية ، فالسيارة بها العديد من الخطوط الحادة وذات كثافة عالية بالإضافة إلي توافر عدد 2 مخرج ،عادم للوقود في أسفل المصد الخلفي بينما الاطارات فهي متوفرة بمقاس 17بوصة والنسخة الاعلى بمقاس 18 بوصة .



وبالنسبة للمقصورة الداخلية ، فالسيارة بها لوحة قيادة تحتوي على عدد من الخطوط والتمويجات ، بالإضافة إلى حصولها على عدد من الخطوط و التمويجات ذلك بالاضافة إلى عجلة قيادة جديدة متعددة الاغراض و الاستخدامات .





