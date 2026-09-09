السعودية تعلن إنشاء الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على إنشاء "الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن".

وأوضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الوعاء السعودي للتأمين البحري، يمثل آلية وطنية متخصصة تعزز قدرة سوق التأمين على التعامل مع المخاطر البحرية، وتدعم استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الوعاء يرفع الجاهزية الفنية لسوق التأمين ويوسع القدرة الاستيعابية للتغطيات ذات الصلة، وفق الأطر والضوابط المعتمدة من هيئة التأمين؛ بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسية المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.

و يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التأمين تقود ترتيبات الوعاء تحت إشراف هيئة التأمين بمشاركة شركات التأمين، ويستفيد منه المؤمّن لهم عبر الشركات المشاركة ووفق الشروط والأحكام المعتمدة.