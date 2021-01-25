ظهور أول سيارة من كيا تحمل الشعار الجديد.. صور





كشفت بعض الصور المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي الشكل الجديد لسيارة كيا ستينجر2012، وعلى الرغم أن شكلها يبدو طبيعي من المقدم ،إلا ان حجم شعار كيا اختلف كثيرا ، وذلك يشير إلى تلاعب في الصور ، ومن المعروف أن الشعار الجديد من كيا يأتي ، بتصميم محدث مع خط زاوي بتصميم متماثل أفقيا ، وعموديا ,وذلك ليعبر أكثر عن خطة التحول



ومن بين السيارات التي يتم تعديل شعارها K7 هو الجيل الثالث من كيا أو مايسمى بكيا K7 ، والذي دخل مرحلة الإنتاج ، وذلك في مارس 2021 ، كما يليها دخول K3 فيس ليفت الإنتاج الشامل في أبريل ، وذلك استعدادا لكشفها نهاية الشهر أو في مايو المقبل .





ومن المفترض ان تدخل كيا سبورتاج التي طال إنتظارها حيز الإنتاج في يوينو القادم ، كما ان في يونيو القادن سيصدر موديل العام الجديد من الطرازات مثل بيكانتو ، ونيرو الهجينة والشكل الجديد من سورينتو.



يذكر أن كيا موتور عملاق السيارات الكورية ستقوم بتصنيع سيارة آبل ذاتية القيادة بعد أن كان من المفترض أن تقوم بتصنيعها هيونداي ، نظرا لوجود خطط لدى كيا لبناء سيارة آبل في مصنعها بولاية جورجيا الامريكية .



كما قررت هيونداي عدم تصنيع السيارة لانها في تلك الفترة مهتمة بتنمية علامتها التجارية، كما أن هناك أيضا مخاوف من رغبة شركة آبل في تولي المسئولية بالمشروع ، وهذا ما يقلق هيونداي.



