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سيارات

ظهور أول سيارة من كيا تحمل الشعار الجديد.. صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:01 ص
كيا ستينجر 2021
كيا ستينجر 2021
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أماني نوار


كشفت بعض الصور المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي  الشكل الجديد لسيارة كيا ستينجر2012، وعلى الرغم أن شكلها يبدو طبيعي من المقدم ،إلا ان حجم شعار كيا اختلف كثيرا  ، وذلك يشير إلى تلاعب في الصور ، ومن المعروف أن الشعار الجديد من كيا يأتي ، بتصميم محدث مع خط زاوي بتصميم متماثل أفقيا ، وعموديا ,وذلك ليعبر أكثر عن خطة التحول

ومن بين السيارات التي يتم تعديل شعارها K7 هو الجيل الثالث من كيا أو مايسمى بكيا   K7 ، والذي دخل مرحلة الإنتاج ، وذلك في مارس 2021 ، كما يليها دخول K3 فيس ليفت  الإنتاج الشامل في أبريل ، وذلك استعدادا لكشفها نهاية الشهر أو في مايو المقبل .


ومن المفترض ان تدخل كيا سبورتاج التي طال إنتظارها حيز الإنتاج في يوينو القادم ، كما ان في يونيو القادن سيصدر موديل العام الجديد من الطرازات مثل بيكانتو ، ونيرو الهجينة والشكل الجديد من سورينتو.

يذكر أن كيا موتور عملاق السيارات الكورية  ستقوم بتصنيع سيارة آبل ذاتية القيادة بعد أن كان من المفترض أن تقوم بتصنيعها هيونداي ، نظرا لوجود خطط لدى كيا لبناء سيارة آبل في مصنعها بولاية جورجيا الامريكية .

 كما قررت هيونداي عدم تصنيع السيارة لانها في تلك الفترة مهتمة بتنمية علامتها التجارية، كما أن هناك أيضا مخاوف من رغبة شركة آبل في تولي المسئولية بالمشروع ، وهذا ما يقلق هيونداي.

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