بإجمالي 631.226 حالة.. إسرائيل تسجل 7.079 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 7,079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكر موقع "والاه" العبري، نقلا عن وازرة الصحة، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بكورونا ارتفع الى 631,226 إصابة، والوفيات الى 4,671 حالة.

وحسب الموقع، قالت الوزارة في بيانها اليومي، إن من بين المصابين 74,566 حالة نشطة، منهم 1,135 مريضا بحالة الخطر، و321 على أجهزة التنفس.

ووفقا للموقع، أضافت الوزارة، أنه حتى مساء أمس الخميس، تلقى حوالي 3 مليون مواطن إسرائيلي، الجرعة الأولى من التطعيم المضاد للكورونا.

وأشار "والاه" الى أن الحكومة الإسرائيلية، تحاول المصادقة على تمديد فترة الإغلاق الشامل لمدة اسبوع اضافي، حسب طلب وزارة الصحة، للحد من تفشي الكورونا.