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تعليم

عميد صيدلة حلوان: مستعدون لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:56 م
كلية الصيدلة
كلية الصيدلة
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إسلام خالد
قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلية بجامعة حلوان، إن الكلية على أهبة الاستعداد لامتحانات منتصف العام الدراسي الجامعي 2020/2021. 

وأوضح سرور لـ "صدى البلد" أن الكلية قامت بتقسيم أعداد الطلاب على ثلاث فترات لعدم حدوث أى تزاحم او تكدس اثناء الخروج والدخول الى لجان الامتحانات.

وأشار عميد كلية الصيدلية الى أن الكلية فرضت على العاملين والمراقبين والمتواجدين فى الكلية أرتداء الكمامة والالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة.

وأكد أن عملية التعقيم والتطهير تتم بشكل دورى فى الكلية وأن لجان الامتحانات يتم التطهير والتعقيم بها قبل وبعد الامتحانات وذلك لتلاشى أى إصابات بفيروس كورونا .

وطلب الدكتور سامح سرور الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات بشأن الاجراءات الاحترازية والوقائية من أرتداء الكمامة وعدم خلعها نهائيآ فى أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات والكلية وأشار ان الكلية سوف يتم توفير مطهرات امام لجان الامتحانات لتعقيم الطلاب قبل الدخول الى اللجنة .

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وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وجه رؤساء الجامعات خلال الجلسة التي تم انعقادها يوم السبت الماضي الموافق 23 من يناير الجاري بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم ، والتي من المقرر بدءها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة ، كما أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي

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