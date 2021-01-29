ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تصميم توقعي جديد للسيارة لادا نيفا LADA NIVA الجيل القادم.. صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:02 م
لادا نيفا lada niva
لادا نيفا lada niva الجديدة
Advertisements
اشرف عطية
ظهرت مسبقا صور جديدة للجيل القادم من السيارة لادا نيفا lada niva , والتي من المقرر طرحها عام 2024، وظهرت اليوم صور تخيليه جديدة لتصميمها القادم والتي من المحتمل أن تكون عليه من تصميم Kolesa.ru.

ستعتمد السيارة لادا نيفا lada niva الجديدة علي محرك من رينو سعة 1300 سي سي تيربو , او محرك سعة 1800 سي سي بتنفس طبيعي بدون تيربوو المحرك سيتصل بفتيس مانيوال ست سرعات , او فتيس CVT، ونظام دفع كُلي لفئة المحرك التيربو سعة 1300 سي سي .

سيتم إطلاق السيارة لادا نيفا lada niva الجديدة في عام 2024 كبديل لـ نيفا ترافيل الذي تم تحديثها مؤخرًا، وهو الإصدار المدني من هذا الطراز، وستُباع السيارة الأكثر تركيزًا على الطرق الوعرة، والمعروفة في الأساس باسم نيفا تحت لقب نيفا ليجند والتي ظهر صورها مؤخرا.

سيتم بناء لادا نيفا lada niva الجديدة علي منصة CMF-B المستخدمة في عدد من طرازات تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، ويعني الارتباط الأعمق بين لادا وداسيا أنه سيكون هناك الكثير من التقنيات المشتركة بين شركتي صناعة السيارات مما سترتب عليه شكل انسيابي وجذاب.

بدأ المصمم العمل على هذه الصور التخيلية، وهو تحويل الإعلان التشويقي الرسمي إلى نموذج إنتاجي بتصميم خفيف، واتصال أفضل، وكانت النتيجة مميزة كما تُظهر الصور التي أتت استنادا علي التصاميم والإعلانات التشويقية للادا.
تصميم توقعي جديد للسيارة لادا نيفا LADA NIVA الجيل القادم.. صور
تصميم توقعي جديد للسيارة لادا نيفا LADA NIVA الجيل القادم.. صور
تصميم توقعي جديد للسيارة لادا نيفا LADA NIVA الجيل القادم.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات سيارة لادا جرانتا 2020 بعد التخفيض.. صور

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

لادا تعيد نيفا للحياة من جديد وتطلق Lada niva 2021.. صور

لادا نيفا LADA NIVA وحش السبعينيات تحصل على تحديث جديده موديل 2024 .. فيديو

لادا تعلن عن موعد طرح السيارة نيفا الجديدة 2021

تعرف على أسعار رينو داستر 2021 الأخيرة فى مصر .. صور

ترشيحاتنا

مفتى الديار: بعض الصحابة كانوا لا ينجبون خوفا على جمال المرأة

الكيلو بـ50 جنيه.. ضبط جزار يبيع لحوم الجمال الميتة بالجيزة ويختمها بـ "قعر كوباية"

حققت حلمي بالاحتراف .. مصطفى محمد يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد إعارته إلى جالاتا سراي

معيط: رغم كورونا حلينا مشكلة المعاشات بتكلفة 36 مليار وزادت 14%

وزير التعليم: أتحنا على بنك المعرفة المصري 80 معجما في 14 مجالا

الداخلية: ضبط مرتكب واقعة إضرام النار في عدد من المحال بالتوفيقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم توقعي جديد للسيارة لادا نيفا LADA NIVA الجيل القادم.. صور

علامة في القدم تشير إلى نقص البروتين في الجسم

ابتسم له الحظ.. بدأ يومه بحادث سيارة وبعد ساعات تحول إلى مليونير