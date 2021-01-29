تصميم توقعي جديد للسيارة لادا نيفا LADA NIVA الجيل القادم.. صور



ظهرت مسبقا صور جديدة للجيل القادم من السيارة لادا نيفا lada niva , والتي من المقرر طرحها عام 2024، وظهرت اليوم صور تخيليه جديدة لتصميمها القادم والتي من المحتمل أن تكون عليه من تصميم Kolesa.ru.





ستعتمد السيارة لادا نيفا lada niva الجديدة علي محرك من رينو سعة 1300 سي سي تيربو , او محرك سعة 1800 سي سي بتنفس طبيعي بدون تيربوو المحرك سيتصل بفتيس مانيوال ست سرعات , او فتيس CVT، ونظام دفع كُلي لفئة المحرك التيربو سعة 1300 سي سي .







سيتم إطلاق السيارة لادا نيفا lada niva الجديدة في عام 2024 كبديل لـ نيفا ترافيل الذي تم تحديثها مؤخرًا، وهو الإصدار المدني من هذا الطراز، وستُباع السيارة الأكثر تركيزًا على الطرق الوعرة، والمعروفة في الأساس باسم نيفا تحت لقب نيفا ليجند والتي ظهر صورها مؤخرا.





سيتم بناء لادا نيفا lada niva الجديدة علي منصة CMF-B المستخدمة في عدد من طرازات تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، ويعني الارتباط الأعمق بين لادا وداسيا أنه سيكون هناك الكثير من التقنيات المشتركة بين شركتي صناعة السيارات مما سترتب عليه شكل انسيابي وجذاب.







بدأ المصمم العمل على هذه الصور التخيلية، وهو تحويل الإعلان التشويقي الرسمي إلى نموذج إنتاجي بتصميم خفيف، واتصال أفضل، وكانت النتيجة مميزة كما تُظهر الصور التي أتت استنادا علي التصاميم والإعلانات التشويقية للادا.