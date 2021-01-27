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سيارات

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:31 ص
بعد الزيادات الاخيرة
بعد الزيادات الاخيرة .. تعرف على أسعار لادا جرانتا
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هند عصام
أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية العريقة لادا عن طرح سيارات جرانتا موديل 2021 ، فى السوق المصرى بفئتين هم الفئة الأولى M/T ، أما الفئة الثانية هى A/T .

وتعتبر السيارة لادا جرانتا موديل 2021 من فئة السيارات السيدان، وتستمد قوتها من محركين مختلفين للفئتين، وتستمد السيارة الفئة الأولى M/T، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

أما الفئة الثانية A/T من لادا جرانتا فتستمد قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يعطي قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات “أتوماتيك”.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تحتوى السيارة لادا جرانتا على العديد من وسائل الامان منها الوسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD ، ونظام مساعد الفرامل BAS .

بالاضافة الى جنوط 14 بوصة، ومصابيح إضاءة نهارية، ومكييف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة، وغيرها .

أما عن اسعار السيارة لادا جرانتا فى السوق المصرى الآن جاءت كالتالى:
- مانيوال / A/C 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 143,000 ألف جنيه.
- مانيوال / FULL OPTION 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 153,000 ألف جنيه
- أوتوماتيك /  FULL OPTIONS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 173,000 جنيه.
بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور
بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور
بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور
بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور
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