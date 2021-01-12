رغم آخر زيادة.. لادا جرانتا تنفرد بلقب أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر موديل 2021 | صور

ارتفعت مؤخرًا القيمة السعرية للسيارة لادا جرانتا موديل 2021 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، و قدرت تلك الزيادة بنحو مبلغ 4 آلاف جنيه لجميع الفئات المقدمة، و مازالت تنافس شركة لادا بهذه الأيقونة العديد من الفئات الاخري من الناحية السعرية، حتى بعد ارتفاع الرسمية. أسعارها





حصلت لادا جرانتا 2021 على حزمة متعددة من وسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام EBD المتحكم في التوزيع الاليكتروني للفرامل.





تأتي لادا جرانتا موديل 2021 عبر نسختين من المحركات كلاهما من أربع اسطوانات و سعة 1600 سي سي، ولكن الأول يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 87 حصانا، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، يستمد سرعته عبر ناقل حركة مانيوال مكون من خمس سرعات.





بينما ينتج المحرك الثاني قوة قدرها 98 حصانا، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء رباعي السرعات، وبفضل هذه القدرات يمكن للسيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.4 ثانية، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تسير لمسافات تقدر بـ 100 كم.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة لادا جرانتا موديل 2021





الفئة الأولى مانيوال موديل FULL OPTION 2021 محرك 1600 سي سي 153 ألف جنيه بدلًا من 149 ألف جنيه.

الفئة الثانية أتوماتيك موديل FULL OPTIONS 2021 / محرك 1600 سي سي 173 ألف جنيه بدلًا من 169 ألف جنيه.