لادا جرانتا lada granta 2021 المانيوال والأوتوماتيك .. تعرف على السعر والمواصفات .. صور

أعلن وكيل لادا في مصر انه تم اليوم تخفيض اسعار لادا جرانتا في نسختيها المانيوال والاوتوماتيك، حيث تأتي السيارة لادا جرانتا 2021 lada granta الشكل الجديد اوتوماتيك بناقل حركة من شركة جاتو اليابانية.





granta 2021





وتأتي السيارة لادا جرانتا 2021 lada granta بمحرك 1600 سي سي 87 حصانا مع عزم 140 نيوتن يمكنها من الوصول لسرعة 100 كم/ ساعة خلال 11.6 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 172 كم/ ساعة و تستهلك 9.1 لتر/ 100 كم داخل المدينة و 5.3 لتر/ 100 كم على الطرق السريعة.





لادا جرانتا granta الشكل الجديد اوتومانيك تأتي بناقل حركة من شركة جاتو اليابانية وحصلت السيارة لادا جرانتا فيس ليفت granta على تغيير في التصميم في الجزء الأمامي الذي يبدو بشكل حرف X مع توفير تعليق جديد للسيارة ونظام ترفيهي أحدث ومكونات داخلية متطورة.



