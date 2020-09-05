AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لادا جرانتا lada granta 2021 المانيوال والأوتوماتيك .. تعرف على السعر والمواصفات .. صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:03 م
لادا جرانتا 2021
لادا جرانتا 2021 lada granta
Advertisements
اشرف عطية
 أعلن وكيل لادا في مصر انه تم اليوم تخفيض اسعار لادا جرانتا في نسختيها المانيوال والاوتوماتيك، حيث تأتي السيارة لادا جرانتا 2021 lada granta الشكل الجديد اوتوماتيك بناقل حركة من شركة جاتو اليابانية.

granta 2021

وتأتي السيارة  لادا جرانتا 2021 lada granta بمحرك 1600 سي سي  87 حصانا مع عزم 140 نيوتن يمكنها من الوصول لسرعة 100 كم/ ساعة خلال 11.6 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 172 كم/ ساعة و تستهلك 9.1 لتر/ 100 كم داخل المدينة و 5.3 لتر/ 100 كم على الطرق السريعة.

لادا جرانتا granta الشكل الجديد اوتومانيك تأتي بناقل حركة من شركة جاتو اليابانية وحصلت السيارة لادا جرانتا فيس ليفت granta على تغيير في التصميم في الجزء الأمامي الذي يبدو بشكل حرف X مع توفير تعليق جديد للسيارة ونظام ترفيهي أحدث ومكونات داخلية متطورة.

وحصلت السيارة لادا جرانتا فيس ليفت على تغيير في التصميم بالجزء الأمامي الذي يبدو بشكل حرف X مع توفير تعليق جديد للسيارة ونظام ترفيهي أحدث ومكونات داخلية متطورة.

سعر لادا جرانتا 2021 lada granta  اتوماتيك

تبلغ أسعار السيارة لادا جرانتا 2021 150.000 جنيه للنسخة المانيوال اما لادا جرانتا granta اوتوماتيك 2021 تاتي بسعر 166.000 جنيه.
لادا جرانتا lada granta 2021 المانيوال والأوتوماتيك .. تعرف على السعر والمواصفات .. صور
لادا جرانتا lada granta 2021 المانيوال والأوتوماتيك .. تعرف على السعر والمواصفات .. صور
لادا جرانتا lada granta 2021 المانيوال والأوتوماتيك .. تعرف على السعر والمواصفات .. صور
لادا جرانتا lada granta 2021 المانيوال والأوتوماتيك .. تعرف على السعر والمواصفات .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

بعد تخفيضات 2020.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 المانيوال والأوتوماتيك.. صور

لو عايز تشتري عربية رخيصة.. لادا جرانتا بسعر 153 ألف جنيه

أرخص عربية زيرو أوتوماتيك في مصر بـ 169 ألف جنيه

سعر لادا جرانتا LADA 2020 "صور"

4 سيارات أوتوماتيك 2020 بأقل من 200 ألف جنيه

ترشيحاتنا

عمرو السولية ينفي الإساءة للأهلي وجماهيره عبر صفحته على فيس بوك

بإطلالة كاچوال.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها عبر الإنستجرام

لا تعلقوا آمالا كبيرة.. وكيل كلية الطب جامعة القاهرة يكشف عن مفاجأة بشأن لقاح كورونا

سعر ومواصفات لادا لارجوس lada largus في مصر اليوم.. صور

الستات عندهم أوعر من الرجالة.. حكاية «أم كامل» زوجة خط الصعيد التي يهابها الجميع

ليس كورونا.. الأردن يعلن تعليق الدراسة لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لادا جرانتا lada granta 2021 المانيوال والأوتوماتيك .. تعرف على السعر والمواصفات .. صور

سعر ومواصفات لادا لارجوس lada largus في مصر اليوم.. صور

أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور