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سيارات

كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato.. تعرف على السعر والمواصفات في مصر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:12 ص
كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato
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اشرف عطية
يبحث محبو السيارات في مصر عن السيارات الجديدة، خصوصا راغبي الشراء، وتوجد بعض الماركات التي تحظى باهتمام وشغف شريحة كبيرة من محبي السيارت، ومنها طرازات كيا.


تنتمي طرازات  كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato لفئة السيارات السيدان، وهي متاحة في مصر بمحرك 1600 سي سي، 130 حصان، وعزم دوران 192 نيوتن متر.


محرك كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato متصل بفتيس أتوماتيك 6 سرعات يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة خلال 12 ثانية و تستهلك 6.9 لتربنزين لكل 100 كم.


 كيا جراند سيراتو 2020 kia grand ceratoتأتي بالعديد من وسائل الأمن والسلامة، أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.



السيارة  كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato تأتي بجنوط اسبور 15 انش وتكييف وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية.


وجاءت الفئة الرابعة من  كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD ومخرج USB وبلوتوث ودركسيون متعدد الوظائف وجنوط اسبور 16 بوصة. 


 كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato تأتي بمرايات كهرباء ومثبت سرعة وسنترلوك حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة 8 بوصة، وكاميرا خلفية وفوانيس LED، و فتيس من الجلد وتكييف خلفي، ومسند يد خلفي، وبها أيضا نظام البصمة وتشغيل المحرك عن بعد.


تبدأ أسعار كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato من 299.000 جنيه حتي 394.000 جنيه لأعلى فئة.
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