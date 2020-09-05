كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato.. تعرف على السعر والمواصفات في مصر

كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato تأتي بالعديد من و سائل الأمن والسلامة، أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.

السيارة كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato تأتي بجنوط اسبور 15 انش وتكييف وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية.



وجاءت الفئة الرابعة من كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD و مخرج USB وبلوتوث ودركسيون متعدد الوظائف وجنوط اسبور 16 بوصة.









كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato تأتي بمرايات كهرباء ومثبت سرعة وسنترلوك حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة 8 بوصة، وكاميرا خلفية و فوانيس LED، و فتيس من الجلد وتكييف خلفي، ومسند يد خلفي، وبها أيضا نظام البصمة وتشغيل المحرك عن بعد.









