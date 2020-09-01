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سيارات

أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة في الصيف

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:02 م
اسباب ارتفاع حرارة
اسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة في الصيف
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اشرف عطية
بعض مالكي السيارات يواجهون مشاكل واعطال في محركات سياراتهم و تظهر هذه الاعطال عند القيادة علي الطرق وهو امر مزعج للغاية ومن اكثير هذة الاعطال شيوعا هو ارتفاع درجة حرارة المحرك

تجاهل ارتفاع درجة حرارة المحرك يعتبر امر شديد الخطورة لأن محرك السيارة يتلف بالحرارة الشديدة و في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع حول اسباب ارتفاع درجة حرارة المحرك . 

– نقص مياة الردياتير .

– انسداد الريداتير .

– ضعف مروحة التبريد أو وجود مشاكل في التوصيلات الخاصة بها .

– تلف أو سير طرمبة المياة و الدينامو . 

– تعطل أو تلف الثيرموستات

- نقص زيت المحرك فالزيت يعمل علي تبريد الاجزاء الداخلية للمحر 

– خلل في نظام الإشعال في المحرك مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في محرك السيارة

– تلف حساس درجة حرارة المحرك ما يؤدي إلى عدم عمل مروحة التبريد

– انسداد أو تلف إحدى الأنابيب في نظام العادم

– تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها
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