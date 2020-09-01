أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة في الصيف

بعض مالكي السيارات يواجهون مشاكل واعطال في محركات سياراتهم و تظهر هذه الاعطال عند القيادة علي الطرق وهو امر مزعج للغاية ومن اكثير هذة الاعطال شيوعا هو ارتفاع درجة حرارة المحرك .
تجاهل ارتفاع درجة حرارة المحرك يعتبر امر شديد الخطورة لأن محرك السيارة يتلف بالحرارة الشديدة و في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع حول اسباب ارتفاع درجة حرارة المحرك .
– نقص مياة الردياتير .
– انسداد الريداتير .
– ضعف مروحة التبريد أو وجود مشاكل في التوصيلات الخاصة بها .
– تلف أو سير طرمبة المياة و الدينامو .
– تعطل أو تلف الثيرموستات
- نقص زيت المحرك فالزيت يعمل علي تبريد الاجزاء الداخلية للمحر
– خلل في نظام الإشعال في المحرك مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في محرك السيارة
– تلف حساس درجة حرارة المحرك ما يؤدي إلى عدم عمل مروحة التبريد
– انسداد أو تلف إحدى الأنابيب في نظام العادم
– تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها