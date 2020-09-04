مواصفات وأسعار جيب جراند شيروكي 2020 في السوق المصري.. صور

و في هذا السياق نعرض عليكم اسعار و مواصفات جيب جراند شيروكي 2020 jeep grand cherokee .

تنتمي جيب جراند شيروكي 2020 jeep grand cherokee لفئة السيارات الدفع الرباعي المعروفة بقوتها و قدرتها العالية في التعامل مع كافة انواع الطرق الوعرة و الاراضي الصحراوية و الخدمات الشاقة .









جيب جراند شيروكي 2020 jeep grand cherokee مزودة بمحرك 8 أسطوانات 5700 سي سي 360 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات .









تعمل السيارة جيب جراند شيروكي 2020 jeep grand cherokee بنظام الدفع الكلي للعجلات وتتسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 8.7 ثانية و تستهلك 12.7 لتر من البنزين لكل 100 كم .









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