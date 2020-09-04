مواصفات وأسعار جيب جراند شيروكي 2020 في السوق المصري.. صور

يبحث محبو السيارات في مصر عن السيارات الجديدة في السوق المصرية، خصوصا راغبو الشراء، وتوجد بعض الماركات التي تحظى باهتمام وشغف لشريحة كبيرة من محبي السيارت ومنها طرازات جيب المعروفة بقوتها و هيمنتها علي الطريق .
و في هذا السياق نعرض عليكم اسعار و مواصفات جيب جراند شيروكي 2020 jeep grand cherokee .
تنتمي جيب جراند شيروكي 2020 jeep grand cherokee لفئة السيارات الدفع الرباعي المعروفة بقوتها و قدرتها العالية في التعامل مع كافة انواع الطرق الوعرة و الاراضي الصحراوية و الخدمات الشاقة .
جيب جراند شيروكي 2020 jeep grand cherokee مزودة بمحرك 8 أسطوانات 5700 سي سي 360 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات .
تعمل السيارة جيب جراند شيروكي 2020 jeep grand cherokee بنظام الدفع الكلي للعجلات وتتسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 8.7 ثانية و تستهلك 12.7 لتر من البنزين لكل 100 كم .
اسعار السيارة جيب جراند شيروكي 2020 jeep grand cherokee كما اعلنها بعض تجار و موزعي السيارات في مصر .
تباع السيارة جيب جراند شيروكي 2020 jeep grand cherokee في مصر بسعر 1.100.000 جنيه مصري .