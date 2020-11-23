سعر ومواصفات سيارة لادا جرانتا 2020 بعد التخفيض.. صور

lada granta 2020

لادا جرانتا ليفت باك

مواصفات لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020







تأتي السيارة لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020 في مصر بمحرك 1600 سي سي 8 صباب يعطي قوة تصل إلى 87 حصانا، متصل بفتيس أوتوماتيك أو مانيوال حسب اختيارك وتأتي بشنطة سعة 440 لترا وخزان وقود سعة 50 لترا.











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مواصفات الأمان في لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020



تأتي السيارة لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020 بعدد من وسائل الأمان، وتشمل ايرباج أمامي وتثبيت كراسي الأطفال في الجزء الخلفي من السيارة مع فرامل ABS وEBD بالإضافة إلى نظام فرامل BAS مما يعزز من ثباتها ونظام الكبح في المنحدرات.







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