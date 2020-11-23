سعر ومواصفات سيارة لادا جرانتا 2020 بعد التخفيض.. صور

أعلن شركة لادا أنه تم تخفيض أسعار لادا جرانتا في نسختيها المانيوال والاوتوماتيك، حيث تأتي السيارة لادا جرانتا 2021 lada granta الشكل الجديد اوتوماتيك بناقل حركة من شركة جاتو اليابانية و التخفيض الجديد في اسعارها يجعلها منافس قوي للغاية .
لادا جرانتا 2020 من الداخل
وتأتي السيارة لادا جرانتا 2021 lada granta بمحرك 1600 سي سي 87 حصانا مع عزم 140 نيوتن يمكنها من الوصول لسرعة 100 كم/ ساعة خلال 11.6 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 172 كم/ ساعة و تستهلك 9.1 لتر/ 100 كم داخل المدينة و 5.3 لتر/ 100 كم على الطرق السريعة.
لادا جرانتا granta الشكل الجديد اوتومانيك تأتي بناقل حركة من شركة جاتو اليابانية وحصلت السيارة لادا جرانتا فيس ليفت granta على تغيير في التصميم في الجزء الأمامي الذي يبدو بشكل حرف X مع توفير تعليق جديد للسيارة ونظام ترفيهي أحدث ومكونات داخلية متطورة.
شكل لادا جرانتا 2020
وحصلت السيارة لادا جرانتا فيس ليفت على تغيير في التصميم بالجزء الأمامي الذي يبدو بشكل حرف X مع توفير تعليق جديد للسيارة ونظام ترفيهي أحدث ومكونات داخلية متطورة.
جدير بالذكر انة قد اعلن وكيل لادا في مصر مؤخرا عن طرح نسخ جديدة من سيارات lada granta 2021 في مصر، وهي السيارة الجديدة لادا جرانتا ليفت باك وقام الوكيل بطرحها في مصر في فئتين واحدة مانيوال وواحدة أوتوماتيك.
lada granta 2020
لادا جرانتا ليفت باك
مواصفات لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020
تأتي السيارة لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020 في مصر بمحرك 1600 سي سي 8 صباب يعطي قوة تصل إلى 87 حصانا، متصل بفتيس أوتوماتيك أو مانيوال حسب اختيارك وتأتي بشنطة سعة 440 لترا وخزان وقود سعة 50 لترا.
lada granta left back
مواصفات الأمان في لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020
تأتي السيارة لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020 بعدد من وسائل الأمان، وتشمل ايرباج أمامي وتثبيت كراسي الأطفال في الجزء الخلفي من السيارة مع فرامل ABS وEBD بالإضافة إلى نظام فرامل BAS مما يعزز من ثباتها ونظام الكبح في المنحدرات.
سعر لادا جرانتا 2020 اتوماتيك
سعر لادا جرانتا ليفت باك
لادا جرانتا فيس ليفت مانيوال بسعر 149.000 جنيه.
لادا جرانتا فيس ليفت أوتوماتيك بسعر 169.000 جنيه.