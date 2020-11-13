لادا تفاجئ الجميع بمبيعاتها مع نهاية أكتوبر الماضي

تصدرت مبيعات السيارات الروسية خلال شهر أكتوبر الماضي أعلى معدلاتها وذلك حسبما ذكرت رابطة الشركات الأوروبية في موسكو، واستطاعت بتحقيق نسبة بيع تصل إلى 154.164 سيارة.





بعدما استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء الآراء الخاصة بخبراء الاقتصاد، وكانت نتيجة توقعهم ألا تتجاوز نسبة النمو 0.8 في المائة، لتنقل الوكالة الإنجليزية عن توماس ستار تزيل، رئيس لجنة مصنعي الإنجليزية عن توماس ستار تزيل، رئيس لجنة مصنعي السيارات برابطة الشركات الأوروبية، قوله إن النتائج القوية ترجع في الأساس إلى نجاح اللاعبين الكبار في السوق من خلال الإنتاج المحلي الذين يضمن مزيدا من المرونة في المبيعات.





و محليًا تنافس السيارات الروسية بقوة في السوق المصري للسيارات، بعلامتها التجارية العريقة لادا ، بالطراز المتطور الذي يحمل اسم لادا جرانتا، والتى تأتي بفئتين مختلفتين من حيث ناقل الحركة، حيث زودت الفئة الأولى بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، وبناقل حركة مكون من 5 سرعات "مانيوال".





أما عن الفئة الثانية جاءت ميكانيكيا بنفس قدرات المحرك ولكن اختلفت من حيث ناقل الحركة حيث زودت بناقل حركة أوتوماتيكي، كما تستطيع السيارة الوصول الى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 11.6 ثانية فقط، و سرعة قصوى قدرها 172 كم/ ساعة، وتبلغ نسبة استهلاك الوقود 9.1 لتر لكل 100 كم داخل المدينة، ونسبة 5.3 لتر لكل 100 كم على الطرق السريعة.



