أرخص 4 سيارات موديل 2020.. صور

بالنسبة لسعر لادا جرانتا موديل 2021 فالفئة الأولى بسعر 153 جنيه لأول ،بزيادة 3100 جنيه عن موديل 2020 ، أما بالنسبة للفئة الثانية بسعر 173 ألف جنيه للأوتوماتيك فبزيادة 4000 جنيه موديل 2020.





يبحث محبو السيارات دائما قبل الشراء عن المواصفات الجيدة، وبأقل الاسعار، وفي هذا التقرير نرصد أشهر 4 سيارات جديدة موديلات 2021 لايتخطى سعرها 200 ألف جنيه.نيسان صني 2020تنتمي نيسان صني nissan sunny 2020 لفئة السيارات العائلية السيدان بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر و يتوافر منها نوعان من الفتيس، الأول مانيوال و الثاني أوتوماتيكي علي حسب اختيارك ، اسعارها 179.900 جنيه للفئة المانيوال و 225.000 جنية للفئة الاوتوماتيك.شيري اريزوتبدأ اسعار شيري اريزو chery arrizo 5 في مصر من 169.000 جنيه لأول فئة مانيوال حتي 202.900 لأعلي فئة اوتوماتيك فتحة سقف.تنتمي شيري اريزو chery arrizo 5 لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، 1500 سي سي 114 حصان، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك او مانيوال.شيفروليه أفيوتنتمي شيفروليه أفيو لفئة السيارات العائلية السيدان ، وهي مزودة بمحرك مكون من أربع إسطوانات ، سعة 1500 سي سي ، ليخرج قوة قدرها 86 حصان سعر السيارة في السوق المصري شيفرولية أفيو الجديدة من 192,900 جنيه للفئة القياسية، و 198,300 للفئة الثانية.لادا جرانتاتحتوي السيارة المحرك سعة 1600 سي سي في مصر، ولكنها تتوفر بفئتين واحدة مانيوال والثانية أوتوماتيك ،وكانت النسخة المانيوال من السيارة بقوة 87 حصانا، وعزم دوران 140 نيوتن متر مع الناقل المانيوال من 5 سرعات، فيما تتوفر النسخة الأوتوماتيك بقوة 98 حصانا وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات مع نقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة.