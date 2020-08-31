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سيارات

البيض والليمون يؤثران على الزجاج الأمامي.. أشهر الخرافات تُطارد السيارات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:43 م
خرافات السيارات
خرافات السيارات
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منة الله عبد الحميد
هناك بعض الخرافات التي تطارد السيارات بصورة مستمرة مثل أن الليمون والبيض ومعجون الأسنان تؤثر على الزجاج الأمامي من حيث الرؤية أو الكسر وهكذا. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز الخرافات التي تطارد السيارات .. تعرف عليها.

1- هناك بعض الخرافات التي تدعي أن تعرض زجاج السيارة الأمامي للبيض قد يُسبب عدم الرؤية بشكل واضح أثناء استعمال المساحات ولكن بالتجربة أثبتت خرافة تلك الكلام وأنه عار تمامًا من الصحة. 

2- من أكثر الأشياء التي تداولها مؤخرًا أن وضع الليمون على الزجاج الأمامي قد يؤدي إلى انشقاقه وكسره بطريقة ملحوظة ولكن التجربة أثبتت أن الليمون لا يؤثر على الزجاج نهائيًا. 

3- أثبتت بعض الدراسات أن فتح النوافذ أثناء السير بسرعات عالية يزيد من معدل استهلاك الوقود لأن السيارة تحتاج إلى قوة دفع بصورة كبيرة، ولكن موقع وزارة الطاقة الأمريكية أشار إلى أن يمكنك تشغيل التكييف أثناء السرعات العالية، والاكتفاء بفتح النوافذ على السرعات البطيئة. 

4- ومن ضمن الخرافات الأكثر شيوعا هي أن تشغيل تكييف السيارة تحت أشعة الشمس يسبب السرطان، ولكن أثبت خبراء السيارات أن هذه العملية تساعد على أداء قوي للتكييف. 
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