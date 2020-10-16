أرخص 5 سيارات في مصر 2021.. صور

زوتي z100







سوزوكي اسبريسو









تأتي السيارة بالعديد من المواصفات والإمكانيات وتشمل وسائل الأمان فيها فرامل ABS وEBD و2 ايرباج وحساسات ركن خلفية وشاشة 7 بوصة تاتش وتأتي بزجاج كهرباء وسنتر لوك وUSB وإعدادات ديجيتال وبلوتوث، ويبلغ طول السيارة 3.6 متر وعرضها 1.52 متر وجنوط 14 إنشا سعر السيارة 145 ألف جنيه.



سوزوكي ألتو



تنتمى طراز سوزوكي التو 2021 لفئة السيارات الهاتشباك، وهي مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات 800 سي سي قوة 47 حصانا وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، متصل بفتيس 5 سرعات ، سعر السيارة في السوق المصري 120 ألف جنيه.



لادا جرانتا



تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، وبناقل حركة مكون من 5 سرعات "مانيوال"، أما عن الفئة الثانية جاءت ميكانيكيا بنفس قدرات المحرك ولكن اختلفت من حيث ناقل الحركة حيث زودت بناقل حركة أوتوماتيكي سعر السيارة 155 ألف جنيه.



رينو لوجان

تأتي بمصابيح خلفية أصغر بينما تبرز بشكل واضح في غطاء صندوق السيارة وستعتمد رينو لوجان 2021 على نسخة مبسطة من منصة رينو CMF-B و ستأتي بمحرك بقوة 138 حصان مستعار من رينو لوجان سعر السيارة 169 ألف جنيه.





يشهد قطاع السيارات المصري الآن تخفيضات كثيرة في أسعار السيارات قبل دخول عام 2021 خاصة بعد التداعيات الأخيرة لفيروس كورونا والتي تسببت في مشاكل كبيرة بهذا القطاع وفي هذا التقرير نقدم ارخص 5 سيارات في السوق المصري لعام 2021.حافظت زوتي حتى اليوم على سعرها في جميع فئاتها كما أنها تشهد إقبالا كبيرا من السيدات والشباب يبلغ سعرها 131.500 جنيه تتميز السيارة بمحرك 1000 سي سي بقوة 75 حصان مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات وتستهلك 5.3 لتر لكل 100 كم .تحتوي السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso بمحرك 1000 سي سي 3 سلندر بنزين بقوة 67 حصانا وعزم دوران 90 نيوتن متر متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات.