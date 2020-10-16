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سيارات

أرخص 5 سيارات في مصر 2021.. صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
يشهد قطاع السيارات المصري الآن تخفيضات كثيرة في أسعار السيارات قبل دخول عام 2021 خاصة بعد التداعيات الأخيرة لفيروس كورونا والتي تسببت في مشاكل كبيرة  بهذا القطاع  وفي هذا التقرير نقدم ارخص 5 سيارات في السوق المصري لعام 2021. 

زوتي  z100

زوتى Z100 جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى
حافظت زوتي حتى اليوم على سعرها في جميع فئاتها كما أنها تشهد إقبالا كبيرا من السيدات والشباب يبلغ سعرها 131.500 جنيه  تتميز السيارة بمحرك 1000 سي سي بقوة 75 حصان مع ناقل حركة يدوي  من 6 سرعات وتستهلك 5.3 لتر لكل 100 كم .

سوزوكي اسبريسو

أسعار ومواصفات سيارات سوزوكي إسبريسو 2020 (صور) - جريدة المال
 تحتوي السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso بمحرك 1000 سي سي 3 سلندر بنزين بقوة 67 حصانا وعزم دوران 90 نيوتن متر متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات. 

تأتي السيارة بالعديد من المواصفات والإمكانيات وتشمل وسائل الأمان فيها فرامل ABS وEBD و2 ايرباج وحساسات ركن خلفية وشاشة 7 بوصة تاتش وتأتي بزجاج كهرباء وسنتر لوك وUSB وإعدادات ديجيتال وبلوتوث، ويبلغ طول السيارة 3.6 متر وعرضها 1.52 متر وجنوط 14 إنشا سعر السيارة 145 ألف جنيه. 

سوزوكي ألتو
صدى البلد: بمقدم 60 ألف جنيه.. عروض تقسيط على سوزوكي التو 2020 suzuki alto .. صور
تنتمى طراز سوزوكي التو  2021 لفئة السيارات الهاتشباك، وهي مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات 800 سي سي قوة 47 حصانا وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، متصل بفتيس 5 سرعات ، سعر السيارة في السوق المصري 120 ألف جنيه. 

لادا جرانتا
لادا جرانتا – لادا مصر
تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، وبناقل حركة مكون من 5 سرعات "مانيوال"، أما عن الفئة الثانية جاءت ميكانيكيا بنفس قدرات المحرك ولكن اختلفت من حيث ناقل الحركة حيث زودت بناقل حركة أوتوماتيكي سعر السيارة 155 ألف جنيه. 

رينو لوجان
تراجع أسعار "رينو لوجان" الجديدة يشعل المنافسة مع 7 سيارات ب | مصراوى
تأتي بمصابيح خلفية أصغر بينما تبرز بشكل واضح في غطاء صندوق السيارة وستعتمد رينو لوجان 2021 على نسخة مبسطة من منصة رينو CMF-B و ستأتي بمحرك بقوة 138 حصان مستعار من رينو لوجان سعر السيارة 169 ألف جنيه.

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