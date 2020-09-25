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سيارات

أسعار رينو لوجان فى سوق السيارات المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر، حالة من التذبذب الكبير، بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة في مصر. 

ونستعرض في السطور التالية اسعار السيارة رينو لوجان موديل 2013 المستعملة، في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة رينو لوجان موديل 2013 المستعملة ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

وتنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل وانخفاض المستعمل بسبب انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

ويتراوح سعر السيارة رينو لوجان موديل 2013 المستعملة والقريبة منها ما بين 100 لـ 110 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق السيارة رينو لوجان موديل 2013 المستعملة في سوق السيارات المصرية.

اما مواصفات السيارة رينو لوجان موديل 2013 ، فتستمد قوتها من محرك يصل إلى 1600 سي سي و ناقل حركة اتوماتيك ، السيارة تصل لقوة 112 حصان ، تصل سرعة السيارة إلى 120 كيلو متر في الساعة الواحدة.

 

كما انها مزودة بوحدة abs التي تعمل على توزيع الفرامل باجزاء السيارة كلها بشكل نتساوي ، و نظام abd المانع للانزلاق ويعطي للسيارة قوة التحكم في المنحدرات.

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