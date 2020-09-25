أسعار تيجو فى سوق السيارات المستعملة .. تفاصيل بالفيديو

تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر، حالة من التذبذب الكبير، بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية أسعار السيارة تيجو موديل 2019 المستعملة، في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة تيجو موديل 2019 المستعملة ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

وتنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل وانخفاض المستعمل بسبب انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

ويتراوح سعر السيارة تيجو موديل 2019 المستعملة والقريبة منها ما بين 100 لـ 110 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق السيارة تيجو موديل 2019 المستعملة في سوق السيارات المصرية.

اما مواصفات السيارة تيجو موديل 2019 ، فهى تستمد قوتها من محرك سعة 1.5 لتر بنظام شحن توربيني للهواء يولد قوة 145 حصان عند 5500 دورة/دقيقة وعزم دوران 210 نيوتن.متر عند 1750 وحتى 4000 دورة/دقيقة يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي بقابض ثنائي من ستة سرعات ينقل الحركة للعجلات الأمامية وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة.

و يبلغ الطول الكلي لشيري تيجو 4.338 متر وعرضها الكلي 1.830 متر وارتفاعها الكلي 1.645 متر كما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.630 متر وسعة التخزين الخلفية 340 لتر تصل إلى 1100 لتر عند طي صف المقاعد الخلفي ووزن السيارة 1405 كجم أما خزان الوقود فيبلغ 57 لتر.