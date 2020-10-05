قبل ماتشتري.. اعرف مميزات وعيوب سوزوكي التو 2020

تعتبر سوزوكي التو 2020 هي واحدة من أشهر السيارات في عائلة الهاتشباك الصغيرة ، وتتميز بحجمها المتوسط ، وإمكانياتها الرائعة ، وتم تغير التصميم الخارجي لها اكثر من مرة حتي أصبحت بهذا الشكل ، وتتوافر في الأسواق بفئة واحدة ن وفي هذا التقرير يقدم موقع " صدى البلد " مميزات وعيوب سوزوكي التو قبل ان تفكر في الشراء .



تحتوي السيارة على محرك 3 سلندر بسعة 800 سي سي يعمل بنظام التنفس الطبيعي للهواء ، ويخرج قوة قدرها 47 حصان وعزم دوران 68 نيوتن متر .



ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 4 نقلات يدفع الحركة للعجلات الامامية ، وارقام التسارع من السكون إلى سرعة 1000 كم/ س في غضون 15 ثانية والسرعة القصوى 140 كم / ساعة.



ومن أهم مميزات السيارة هو معدل استهلاك للبنزين منخفض حيث تعد السيارة الأولى ضمن قائمة السيارات الأقتصادية والموفرة للمحروقات حيث أن معدل حرقها للوقود لا يكاد يذكر لكونها لاتحتاج سوى إلى 3 لتر فقط ، وذلك لقطع مساعة يبلغ قدرها مائة كيلو متر وهو معدل خرافي لا يمكن تصديقه إلا بعد استخدام السيارة، بالإضافة إلى توافر قطع غيارها في الاسواق بشكل كبير وباسعار اقتصادية جدًا وسهولة الصيانة في الكثير من مراكز الخدمة المعتمدة ويمكن الصيانة باسعار جيدة بالاضافة إلي قدرتها العالية علي العمل في مختلف الظروف.



أما عيوب السيارة فهو ضعف الثبات بشكل كبير على السرعات العالية حيث تبدا لإي الانحراف عن المسار بعد تجاوز السرعة 100 كم ، ضيق مساحة التخزين الخلفية، وعدم القدرة علي طي صف المقاعد الخلفي ،ضيق مساحة المقعد الخلفي ولا يتسع الا لفردين فقط.



