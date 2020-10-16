مواصفات وأسعار أوبل كورسا في السوق المصري.. صور

اقرا أيضا



اقرأ أيضا



كما أن السيارة تعتبر قيمه مقابل سعرها فمُعظم منافسين السيارة يتفوقوا عليها في هذه النقط بالإضافة إلى أن السيارة تنافس سيارات اقوي منها كثيرًا، لذلك لا تحقق السيارة مبيعات كثيرة.



















