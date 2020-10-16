مواصفات وأسعار أوبل كورسا في السوق المصري.. صور

تعتبر السيارة أوبل كورسا من أكثر الفئات التي لاقت إقبالا كبير خاصة من فئة الشباب ، وهي أول سيارة تحصل على فئة المصابيح الامامية خالية من التوهج ، ومزودة بتقنية LED الكاملة ، والتي تم طرحها لاول مرة في أوبل استرا
وتتمتع السيارة بمحرك تيربو قوة 75 حصان ، وهو بسعة 1.2 لتر مؤلف من 3 اسطوانات ، وتتوفر السيارة بنظام Multimedia Navi Pro وأيضًا خدمة Opel Connect للاتصال ، وكذلك فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية ، واكتشاف المشاة ، ومساعدة الحفاظ على الممرات ، والتعرف على إشارة المرور ، والتحكم الذكي في السرعة.
وتحتوي السيارة على ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات ، بالنسبة لاستهلاك البنزين فمتوسط استهلاكها 6 لتر لكل 100 كيلو متر
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وتتمتع السيارة بمحرك تيربو قوة 75 حصان ، وهو بسعة 1.2 لتر مؤلف من 3 اسطوانات ، وتتوفر السيارة بنظام Multimedia Navi Pro وأيضًا خدمة Opel Connect للاتصال ، وكذلك فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية ، واكتشاف المشاة ، ومساعدة الحفاظ على الممرات ، والتعرف على إشارة المرور ، والتحكم الذكي في السرعة.
وتحتوي السيارة على ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات ، بالنسبة لاستهلاك البنزين فمتوسط استهلاكها 6 لتر لكل 100 كيلو متر
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كما أن السيارة تعتبر قيمه مقابل سعرها فمُعظم منافسين السيارة يتفوقوا عليها في هذه النقط بالإضافة إلى أن السيارة تنافس سيارات اقوي منها كثيرًا، لذلك لا تحقق السيارة مبيعات كثيرة.