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سيارات

مواصفات وأسعار أوبل كورسا في السوق المصري.. صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
أوبل كورسا
أوبل كورسا
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أماني نوار
تعتبر السيارة  أوبل كورسا من أكثر الفئات التي لاقت إقبالا كبير خاصة من فئة الشباب ، وهي أول سيارة تحصل على فئة المصابيح الامامية خالية من التوهج ، ومزودة بتقنية  LED الكاملة ، والتي تم طرحها لاول مرة في أوبل استرا
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كما تشمل التجهيزات الموجودة في الهاتشباك المدمجة الجديدة على شاشة لمس بحجم 7.0 بوصة مع نظام ملاحة او نظام اختياري مقاس 10 بوصة أما سعر السيارة في السوق المصري مستعملة تبدأ من 145 ألف جنيه

وتتمتع السيارة بمحرك تيربو قوة 75 حصان ، وهو بسعة 1.2 لتر مؤلف من 3 اسطوانات ، وتتوفر السيارة بنظام Multimedia Navi Pro وأيضًا خدمة Opel Connect للاتصال ، وكذلك فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية ، واكتشاف المشاة ، ومساعدة الحفاظ على الممرات ، والتعرف على إشارة المرور ، والتحكم الذكي في السرعة.

وتحتوي السيارة على ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات ، بالنسبة لاستهلاك البنزين فمتوسط استهلاكها 6 لتر لكل 100 كيلو متر
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اما من  عيوب السيارة فهي غير منتشره وذلك يؤثر علي توافر وسعر قطع الغيار ،صعوبة اعاده البيع وذلك بسبب عدم انتشار السيارة.

  كما أن السيارة تعتبر قيمه مقابل سعرها فمُعظم منافسين السيارة يتفوقوا عليها في هذه النقط بالإضافة إلى أن السيارة تنافس سيارات اقوي منها كثيرًا، لذلك لا تحقق السيارة مبيعات كثيرة.


سعر ومواصفات اوبل كورسا 2019 - ايجي كار

أوبل كورسا أي 2020 الجديدة كلياً - هاتشباك كهربائية للجيل الجديد - موقع ويلز


أوبل كورسا أي 2020 الجديدة كلياً - هاتشباك كهربائية للجيل الجديد - موقع ويلز

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