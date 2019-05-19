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سيارات

ناقل حركة ذكي.. هيونداي تضيف تحديثات على إلنترا 2020

الأحد 19/مايو/2019 - 04:01 م
هيونداي إلنترا
هيونداي إلنترا
أشرف بيومي
تستعد شركة هيونداي لإضافة تحديثات على موديل إلنترا 2020، بعد أن قامت بعمل تحديثات قوية أيضا لموديل 2019، ومن أبرز التحديثات الجديدة في 2020 سيكون إضافة ناقل حركة CVT ذكي جديد ليحل محل الناقل اليدوي والأوتوماتيكي السابق بست سرعات في الموديلات المزودة بمحركات 2 لتر 4 سلندر.

وسيحسن الناقل الجديد من كفاءة استهلاك الوقود إلى 8.1 لتر لكل 100 كيلو متر لنسخة إلنترا SE، كما حصل الموديل على مزايا قياسية أخرى مثل نظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ بمنطقتين وشاشة عرض 3.5 إنش للوحة العدادات وأنظمة سلامة إضافية للبقاء في حارة الطريق وتنبيه السائق عند تشتته.

وستتوفر إلنترا 2020 بثلاث محركات، الأول 2 لتر بأربع سلندرات بقوة 147 حصان، والثاني تيربو 1.4 لتر بأربع سلندرات بقوة 128 حصانا، والثالث تيربو 1.6 لتر بأربع سلندرات بقوة 201 حصان.

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