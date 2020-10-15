قبل ما تشتري.. اعرف مميزات وعيوب أوبل أسترا

تعد "أوبل أسترا" واحدة من أقدم سيارات "السيدان" أوروبية المنشأ، ويعود تصميمها إلى 2013، ولكن خضعت أوبل أسترا لتحديث هام يختص بالجانب الفني؛ ما ألم بها من تغيرات على مر السنوات، وفي هذا التقرير نقدم أبرز مميزات وعيوب سيارة أوبل أسترا قبل أن تفكر في شرائها.





من أهم مميزات "أوبل أسترا تيربو"، أنها تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في السوق المصري، كما أنها تتنافس مع تويوتا كورولا 2020 الفئة الأولى أوتوماتيك، وهيونداي إلنترا الفئة الثانية والثالثة، وMG 6 التي نزلت إلى سوق السيارات كمنافس قوي للغاية.





تتميز السيارة بمحرك 1600 سي سي، 4 صمامات قدرة حصانية 115 حصانا، ومجموع الوسائد والستائر الهوائية 4، ومنع لانغلاق الفرامل، تحكم إلكتروني بالثبات، تحكم إلكتروني على الطرق الصاعدة متوفر حساسات للركن.







تأتي أوبل أسترا تيربو من مصنع أوبل بـ بولندا، وتخضع السيارة لمعايير أوبل العالمية في كافة مراحل التصنيع وأيضا تتم الاستعانة في مكونات السيارة بموردين أوبل، وتخضع السيارة لكافة اشتراطات السلامة والبيئة المتبعة في المصانع الأوروبية.





من عيوب السيارة ضعف بالعزل الصوتي للسيارة عند السرعات العالية، الكنبة الخلفية ضيقة، وجود نتشة خفيفة الفتيس.



