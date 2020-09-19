زيادة 5 آلاف جنيه في سعر أوبل أسترا 2020

لاقت أوبل استرا إقبالا كبيرا خلال الفترة السابقة ، لذلك شهدت السيارة زيادة بلغت 5000 جنيه في سعرها على النسخ المتاحة في السوق المصري.





وتتميز السيارة محرك تيربو 1400 سي سي حيث زاد سعر السيارة حس الزيادة من 304.990 ألف جنيه الي 309.990 ألف جنيه.





وتحتوي اوبل على محرك سعة 1400 سي سي تيربو 4 سلندر بقوة 140 حصان وعزم دوران 200 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات من خلال ناقل حركة اوتوماتيكي 6 سرعات ، وهو ما يوفر للسيارة إمكانية التسارع إلى 100 كم في الساعة 10.2 ثانية مع الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 207 كم في الساعة.