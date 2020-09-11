مواصفات وأسعار اوبل كروس لاند 2020 اليوم في مصر .. صور

اوبل كروس لاند opel crossland

الأمان في

اوبل كروس لاند opel crossland

اوبل كروس لاند opel crossland تأتي بتجهيزات أمان كثيرة منها الوسائد الهوائية، الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني، نظام مراقبة ضغط الإطارات, جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، فوانيس ضباب أمامية وخلفية, إضاءة LED، اسبويلر خلفى، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، تكييف هواء مانيوال ونظام ركن ذكي.





مواصفات اوبل كروس لاند opel crossland تأتي السيارة اوبل كروس لاند opel crossland بمحرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو بقوة تصل إلى 110 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من السيارة من خلال ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ، وهو ما يوفر للسيارة إمكانية التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية مع استهلاك وقود بمعدل 5.4 لتر لكل 100 كم.





اسعار اوبل كروس لاند opel crossland