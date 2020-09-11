مواصفات وأسعار اوبل كروس لاند 2020 اليوم في مصر .. صور

تتغير أسعار السيارات في مصر من يوم إلي آخر بسبب ظروف العرض والطلب لذا يبحث الجميع عن أحدث أسعار السيارات في مصر وفي هذا السياق نعرض عليكم مواصفات وأسعار اوبل كروس لاند opel crossland 2020 اليوم في مصر.
الأمان في اوبل كروس لاند opel crossland
تأتي السيارة اوبل كروس لاند opel crossland بمحرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو بقوة تصل إلى 110 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من السيارة من خلال ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ، وهو ما يوفر للسيارة إمكانية التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية مع استهلاك وقود بمعدل 5.4 لتر لكل 100 كم.
اسعار اوبل كروس لاند opel crossland
تبدأ اسعار اوبل كروس لاند opel crossland من 324.990 جنيه حتي 349.990 جنيه.