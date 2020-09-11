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سيارات

مواصفات وأسعار اوبل كروس لاند 2020 اليوم في مصر .. صور

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:01 م
اوبل كروس لاند opel
اوبل كروس لاند opel crossland 2020
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اشرف عطية
تتغير أسعار السيارات في مصر من يوم إلي آخر بسبب ظروف العرض والطلب لذا يبحث الجميع عن أحدث أسعار السيارات في مصر وفي هذا السياق نعرض عليكم مواصفات وأسعار اوبل كروس لاند opel crossland 2020 اليوم في مصر. 

الأمان في اوبل كروس لاند opel crossland
اوبل كروس لاند opel crossland تأتي بتجهيزات أمان كثيرة منها الوسائد الهوائية، الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني، نظام مراقبة ضغط الإطارات, جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، فوانيس ضباب أمامية وخلفية, إضاءة LED، اسبويلر خلفى، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، تكييف هواء مانيوال ونظام ركن ذكي.

مواصفات اوبل كروس لاند opel crossland
تأتي السيارة  اوبل كروس لاند opel crossland بمحرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو بقوة تصل إلى 110 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من السيارة من خلال ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ، وهو ما يوفر للسيارة إمكانية التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية مع استهلاك وقود بمعدل 5.4 لتر لكل 100 كم.

اسعار اوبل كروس لاند opel crossland

تبدأ اسعار اوبل كروس لاند opel crossland من 324.990 جنيه حتي 349.990 جنيه. 
مواصفات وأسعار اوبل كروس لاند 2020 اليوم في مصر .. صور
مواصفات وأسعار اوبل كروس لاند 2020 اليوم في مصر .. صور
مواصفات وأسعار اوبل كروس لاند 2020 اليوم في مصر .. صور
مواصفات وأسعار اوبل كروس لاند 2020 اليوم في مصر .. صور
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